El estudio, elaborado a partir del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), que desarrolla la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC), analiza el comportamiento de los principales sectores productivos de la provincia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, incorporando además datos sectoriales actualizados al primer trimestre de 2026.

Según el informe, la economía entrerriana registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual del 1,2%. De esta manera, se mantuvo la tendencia positiva observada desde fines de 2024 y en sintonía con la evolución de la actividad económica nacional. Sin embargo, el trabajo advierte que las tasas de crecimiento fueron perdiendo intensidad a lo largo del año, marcando una desaceleración hacia el cierre del período.

Agroindustria: avances y retrocesos

Entre los sectores más relevantes de la economía provincial, el complejo agroindustrial mostró desempeños dispares. Con datos correspondientes a marzo de 2026, la molienda de trigo creció 6,7% interanual, mientras que la de soja aumentó 2,1%.

La principal excepción fue la molienda de arroz, actividad en la que Entre Ríos concentra más del 70% de la producción nacional. En este caso, se observó una caída del 15% respecto al mismo período del año anterior.

Uno de los sectores más afectados fue la industria aceitera, que registró una retracción del 46% interanual. El informe atribuye esta situación a una combinación de factores, entre ellos una menor disponibilidad de materia prima, el incremento de los costos de producción y cambios en los incentivos vinculados a las exportaciones.

La avicultura sigue liderando

La actividad avícola volvió a consolidar el protagonismo de Entre Ríos a nivel nacional. La provincia concentró el 52% de la faena total del país y registró un crecimiento interanual del 9%.

También se destacó el dinamismo de la producción porcina, cuya faena aumentó 23% respecto de marzo de 2025.

Por el contrario, la actividad bovina mostró una caída del 8% interanual, en línea con lo ocurrido a nivel nacional. El informe vincula esta disminución con la reducción del stock ganadero provocada por diversos eventos climáticos adversos registrados en los últimos años.

Consumo y producción con resultados positivos

Los indicadores asociados al consumo y la actividad productiva presentaron, en general, resultados favorables.

El consumo total de energía eléctrica aumentó 1% interanual, mientras que el consumo de gas registró una suba del 10%. A su vez, la demanda total de combustibles creció 7%, impulsada principalmente por una mayor utilización de gasoil grado 3.

En el sector automotor también se observaron señales de recuperación. El patentamiento de vehículos mostró una mejora del 2% respecto del mismo período del año anterior, en un contexto caracterizado por una mayor estabilidad macroeconómica y mejores condiciones de financiamiento para la compra de bienes durables.

Persisten las dificultades en el empleo

A pesar de la mejora en diversos indicadores productivos, el mercado laboral formal continúa mostrando signos de fragilidad.

De acuerdo con los datos relevados por el IIES, el empleo asalariado privado registrado cayó 1% interanual en marzo de 2026. Esta situación refleja un escenario de estancamiento en la generación de puestos de trabajo y limita el impacto de la recuperación económica sobre el conjunto de la población.

Un crecimiento que aún enfrenta desafíos

Como conclusión, el informe sostiene que la economía entrerriana continúa transitando una senda de crecimiento moderado, impulsada principalmente por el desempeño de sus principales cadenas agroindustriales.

No obstante, advierte que la debilidad del empleo formal y la contracción de algunos sectores industriales obligan a mantener una mirada cautelosa sobre la evolución de la actividad en los próximos meses. La consolidación de la recuperación dependerá, entre otros factores, de la reactivación de los sectores más rezagados, la estabilidad de los costos de producción y la capacidad de sostener las inversiones y el empleo en un contexto que todavía presenta importantes desafíos.