En una entrevista con el programa Crespo en Vivo de FM Boing 93.7 y Paralelo 32, Sergio “Keko” Drescher, secretario de la Academia Fútbol Club, compartió el presente y los desafíos de una institución que, pese a su corta trayectoria, ya se posiciona como referente en el fútbol femenino de la ciudad.

Un club en crecimiento constante

Actualmente, la Academia cuenta con entre 70 y 75 jugadoras distribuidas en cuatro categorías: Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Primera División. Drescher destacó con orgullo los logros obtenidos:

“Muy contento por ser un club joven y lograr tantas cosas. Representamos a toda la ciudad de Crespo”.

Uno de los hitos más recientes fue el campeonato invicto de la Sub 14 en la Liga Paranaense, con siete triunfos y dos empates. “Un campañón con la Liga Paranaense, con las inferiores también, con la primera”, resumió.

Formación integral y semillero de talentos

El proyecto deportivo no solo apunta a la competencia, sino también a la formación integral de las jugadoras. Drescher valoró el trabajo del entrenador Claudio Soñé, quien acompaña a las chicas desde los primeros pasos:

“Muchas llegan sin saber patear una pelota y acá aprenden a jugar al fútbol. Te sorprenden cada día con su talento”.

El esfuerzo ya rinde frutos. Emilia Brito, de 17 años, surgida de la Academia, hoy integra la Primera División de Lanús en AFA. Otra joven, de apellido Santich, que pasó por la Sub 12, actualmente se desempeña en las inferiores de Newell’s Old Boys.

Además del rendimiento deportivo, el club prioriza valores como el compañerismo, la disciplina y el respeto. Tras cada partido, las jugadoras suelen fotografiarse con sus rivales, dejando en claro que “es un deporte, no una guerra”.

El desafío económico

Más allá de los logros, la Academia enfrenta dificultades financieras. Drescher explicó que un partido puede demandar alrededor de 400 mil pesos, entre alquiler de cancha y aranceles arbitrales. Sin apoyo estatal, el club se sostiene con el aporte de sponsors y la venta de productos.

En este sentido, hizo un llamado a la comunidad:

“Un poquito cada uno podemos llegar a ser mucho más”.

Entrenamientos y agradecimientos

Los entrenamientos se realizan los martes y jueves en el campo de la escuela técnica, al final de la calle San Martín. Las categorías menores (5 a 11 años) practican de 17:30 a 19:30, y las mayores, a partir de los 12 años, lo hacen de 19:30 a 20:30.

Al cierre de la entrevista, Drescher agradeció el apoyo de las familias, del entrenador Claudio Soñé y de los sponsors, subrayando que la Academia es más que un equipo de fútbol: es un espacio de contención, crecimiento y oportunidades para las jóvenes de Crespo y la región.