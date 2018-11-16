En este singular festejo popular del sur entrerriano, el público podrá degustar una tonelada del “mejor asado”, acompañado con las típicas Galletas Gualeyas, uno de los artículos de panadería más característicos de la región, provisto por las panaderías que participan del concurso denominado “la Galleta de Oro”.

Cabe destacar que en esta séptima edición habrá un gran desfile de Agrupaciones Tradicionalistas, entretenimientos criollos, se realizará la elección de la “Reina Gaucha o Reina del Asado y la Galleta” . En las carpas de cada una de las distintas instituciones y Clubes, se ofrecerán espectáculos de peñas donde participarán los cantores populares de la ciudad y la región.

También habrá presentaciones de los artistas convocados en el escenario mayor, con la actuación del artista popular Ramón “Palito” Ortega y el cierre a cargo del grupo de música tropical “Amar Azul”. Estarán presentes además los ganadores del Certamen del “Pre Asado y Galleta”

El surgimiento de un festejo muy singular

La historia de celebración se remonta al 4 de diciembre del año 2010, en la ciudad de Gualeguay donde tuvo lugar la “1º Fiesta de la Galleta” en el corsódromo de esa ciudad, fue una iniciativa de carácter municipal que se propuso poner en valor a uno de los productos de panificación tan regional como único: la galleta gualeya.

En el año 2012 la fiesta se renovó para abarcar otros rubros de la zona, y así obtuvo la calificación como Fiesta Regional, en ese año también se modificó su nombre por otra denominación más amplia y así fue cómo surgió su nombre actual: “FIESTA DEL ASADO Y LA GALLETA”.

En esta oportunidad, se eligió especialmente al mes de noviembre en conmemoración al mes de la tradición, en busca de consolidar su permanencia dentro del calendario de Fiestas Populares Argentinas.