Con una destacada participación de vecinos, estudiantes, escritores y referentes culturales, la 2ª Feria del Libro Popular en Spatzenkutter vivió la semana pasada una jornada cargada de propuestas literarias, educativas y artísticas que consolidaron al evento como un espacio de encuentro comunitario y promoción de la cultura en la localidad.

Desde la mañana y hasta la noche, el cronograma reunió actividades para todas las edades, combinando narración oral, presentaciones de libros, teatro, historia regional y expresiones artísticas, en una propuesta que fortaleció el vínculo entre la lectura, la memoria y la participación social.

Cuentacuentos y propuestas para los más pequeños

La jornada comenzó a las 10:15 de la mañana con una actividad especialmente destinada a la infancia: una propuesta de cuentacuentos y charla didáctica coordinada por narradoras de la Biblioteca Caminantes de Paraná, quienes ofrecieron un espacio de lectura e interacción pensado para acercar a los más pequeños al universo literario.

La actividad despertó gran interés entre niños y familias, reafirmando el valor de la narración oral como herramienta educativa y cultural.

Presentaciones de libros con fuerte participación del público

Uno de los ejes centrales de la feria fueron las presentaciones literarias, que convocaron a vecinos, alumnos y lectores en un clima de intercambio cercano con los autores.

A las 13:30, el escritor Nicolás Loza presentó su obra Camalotes en el río, en una charla que permitió compartir reflexiones, anécdotas y el proceso creativo detrás del libro.

Más tarde, a las 15:30, fue el turno del escritor Víctor Acosta, quien presentó El Entrerriano Borges, una obra vinculada a la identidad, la historia y la literatura regional.

Ambas presentaciones contaron con un importante marco de público, donde el diálogo entre escritores y asistentes se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada.

La feria dejó una frase que sintetizó el espíritu del encuentro: “Nada está perdido donde haya un libro que desee ser leído”.

Una feria que integró generaciones

La propuesta también tuvo una fuerte impronta comunitaria e intergeneracional.

Durante la tarde, acompañó la jornada un grupo de adultos mayores de la localidad, quienes participaron de distintas actividades y disfrutaron de una experiencia cultural diferente en un entorno que puso en valor el encuentro y la inclusión social.

La feria se convirtió así en un espacio compartido entre distintas generaciones, fortaleciendo la participación ciudadana a través de la cultura.

Teatro, historia y memoria colectiva

A las 17:00, los más chicos pudieron disfrutar de una propuesta artística especial con la presentación de “Cajitas Lambe Lambe”, una experiencia de teatro en miniatura que despertó curiosidad y entusiasmo entre niños y familias.

Más tarde, a las 18:30, el escritor Ignacio Getti disertó y presentó Un pantallazo sobre el largo caminar de los Alemanes del Volga, una propuesta que invitó a reflexionar sobre la memoria, la inmigración y la historia de una de las comunidades más representativas de la región.

La charla aportó una mirada histórica y cultural sobre las raíces identitarias del territorio entrerriano y su legado social.

Un cierre artístico con danza urbana

La segunda edición de la Feria del Libro Popular tuvo su gran cierre a las 20:00, con la presentación del Taller Comunal de Danzas Urbanas, que aportó música, movimiento y una expresión contemporánea al cierre del evento.

La actuación marcó el final de una jornada que combinó literatura, historia, teatro y participación colectiva, reafirmando el rol de la feria como un espacio que trasciende los libros para transformarse en una verdadera celebración cultural.