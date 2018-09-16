Crespo- El próximo domingo 30 de septiembre, La Agrícola Regional realizará una jornada socio familiar para sortear el automóvil Renault Kwid 0 km, donado por uno de sus principales proveedores, Unilever. Del sorteo participarán los socios y clientes que depositen en una urna especialmente dispuesta los cupones que se les entreguen en línea de cajas cuando adquieran dos productos iguales de las numerosas marcas que LAR exhibe en sus góndolas para la venta, fabricados por la empresa multinacional.

La actividad comenzará a las 15:00 y se extenderá hasta alrededor de las 19:00, con la actuación de tres bandas en vivo, además otros entretenimientos para la familia y los niños. Habrá servicio de cantina a cargo de instituciones deportivas locales y el sorteo de una moto de la promoción de pinturas Alba.