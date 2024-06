Después de varias semanas de mantener un fuerte hermetismo y sin conceder entrevistas, el Senador Edgardo Kueider, de filiación peronista, finalmente brindó declaraciones en el programa "A quién corresponda" que conduce el periodista Daniel Enz por Radio Plaza (Paraná). Kueider, quien se había mantenido reservado sobre su posición respecto a la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, habló extensamente sobre el tema y sus implicancias.

La Ley Bases, que propone la privatización de empresas públicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ha generado una intensa polémica. "No esperaba semejante virulencia con respecto a un tema que en realidad fue más una cuestión de consigna que de otra cosa", comentó Kueider, refiriéndose a la reacción pública y política ante la propuesta.

Hermetismo y trabajo en modificaciones

Kueider explicó que su silencio se debió en parte a las reuniones con autoridades partidarias y legislativas. "Hablé con el presidente del partido (José Cáceres) en su momento y le manifesté mi posición", dijo. Además, subrayó la importancia de mejorar y modificar leyes en lugar de adoptar posturas inflexibles: "Tenemos que hacer eso porque si no esto es todo o nada, blanco o negro, y eso es lo que nos trajo a esta situación como país y tenemos que cambiarlo".

El senador, originario de Concordia, reveló que había trabajado "fuertemente" en las modificaciones de la ley, presentando 26 enmiendas en el plenario de comisiones, de las cuales "muchas de ellas fueron plasmadas". Esta labor de modificación fue parte de su esfuerzo por evitar que la ley fuese lesiva o cuestionable.

Posturas y votaciones claves

Kueider votó en contra del RIGI y se opuso firmemente a la eliminación de fondos para instituciones culturales y bibliotecas. Asimismo, destacó su postura contraria al desmantelamiento de entes e institutos como el INTI, el INTA, la ANMAT, el Conicet, y el ENACOM. "Logré junto con los senadores excluir a Aerolíneas de las facultades delegadas para la privatización", afirmó, destacando sus esfuerzos por proteger sectores críticos.

Comunicación y estrategia política

El senador también mencionó que no tuvo comunicación con el diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet durante el proceso de tratamiento de la Ley, excepto la noche previa a la sesión para comunicar su posición. Expresó su deseo de que el peronismo optara por un enfoque más estratégico: "Les dije mi posición y cuál era mi posición estratégica con respecto a esto, porque yo pensaba que el peronismo tenía que ir por el plan B y después el plan A".

Kueider abogó por la necesidad de dialogar y negociar con los distintos sectores políticos en lugar de adoptar posturas extremas, sugiriendo que la sociedad espera una actitud más constructiva y colaborativa de sus representantes. "Eso es lo que tenemos que hacer y lo que espera la sociedad. Ahora, si nosotros nos vamos a plantar en blanco-negro, amigo-enemigo, así estamos; y hoy gobierna Milei", advirtió.

Contacto con el gobernador Frigerio e intendentes

Finalmente, Kueider admitió haber mantenido contacto con el gobernador Rogelio Frigerio, quien mostró interés en el tema de ganancias, y con algunos intendentes. Sin embargo, se mantuvo firme en su postura de no apoyar ciertas propuestas con las que no estaba de acuerdo. "Cuando el año pasado mandó el proyecto de Ley (de eliminación de la cuarta categoría) el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) yo lo voté con sumo convencimiento porque siempre manifesté que el salario del trabajador no puede estar sujeto a un impuesto de las ganancias", concluyó.