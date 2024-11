El pasado 9 de noviembre, el centro de la provincia fue el epicentro del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical, allí se encontraron los referentes de las cuatro líneas que definen hoy día al centenario partido:

1- Línea Illia (referente Atilio Benedetti)

2- Cambio Radical (por un lado los seguidores del ex legislador nacional Pedro Galimberti, hoy sin referente, y por el otro Activa, a la que pertenece nuestro entrevistado)

3- Línea encabezada por el diputado provincial Fabián Rogel

4- Evolución Radical, encabezada por diputado provincial Bruno Sarubi

El abogado Raymundo Kisser, ex senador provincial mandato cumplido e integrante de la minoritaria UCR Activa, durante una entrevista concedida a Paralelo 32, se manifestó no sólo sobre el crítico comunicado que su línea dio a conocer posterior al evento, titulado “Una Conducción incapaz de convocar y alejada del Espíritu Radical”; sino además sobre el presente de la Unión Cívica Radical y su injerencia en el gobierno provincial.

Bien vale destacar que en dicho comunicado expusieron, entre otras cosas, la baja convocatoria, la oratoria de discursos vacíos y su consecuente ausencia de debates políticos, que otrora supieron definir la esencia radical:

“La conducción actual no logró reunir el quórum necesario y sesionó con menos de la mitad del cuerpo. Esta baja convocatoria revela su incapacidad de liderazgo, la desmovilización a la que han sometido al partido y la pérdida de la mística que alguna vez nos caracterizó. La otrora poderosa línea interna ha perdido fuerza de convocatoria y de dirección”.

“Lo que presenciamos fueron discursos vacíos, pronunciados por quienes hoy ocupan cargos legislativos y ejecutivos, intentando proyectar una realidad que solo creen quienes transitan los pasillos del poder, alejados de la verdadera situación que enfrenta nuestra militancia…”, dijo Kisser a nuestro medio, e insistió en que su partido “debe recuperar su compromiso con la transparencia en la administración del dinero público, mediante una gestión eficiente que priorice el bien común y revitalice el espíritu de lucha y unidad que siempre nos ha distinguido…” .

“No opositores al gobierno sino críticos”

“Desde UCR Reactiva somos críticos con la conducción del partido, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, sentenció nuestro entrevistado, subrayando que lo que se le reclama al gobernador Rogelio Frigerio es la falta de consulta para con ellos, teniendo en cuenta que es dirigencia política conocedora de la provincia”.

“Somos críticos, no opositores al gobierno de Entre Ríos, pero somos críticos, porque entendemos que falta más acción”, enfatizó, dejando así en claro el reconocimiento a la acción y labor de la gestión provincial, pero exponiendo el punto de vista que les define desde la línea UCR Activa.

Galimberti y Schneider no consultan

Párrafo aparte dedicó en su relato a dos figuras provinciales del radicalismo que hoy ocupan lugares en el gobierno provincial; por un lado el actual Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el ex diputado nacional Pedro Galimberti, quien renunció a su cargo legislativo al recibir la oferta que le permitió asumir como vicepresidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, “quienes arribaron a sendos cargos, sin consultar al partido” se quejó Kisser.

“Nuestro apoyo fue ferviente a la entonces precandidatura a gobernador de Galimberti y lo hicimos más allá de toda especulación, porque entendíamos que Galimberti era quien realmente encarnaba lo que es el pensamiento radical”, expresó con cierto desazón, pero dejando en claro que el diálogo con él continúa, si bien agregó, “la gran desilusión fue cuando nos enteramos que renunciaba a la diputación nacional, donde estaba jugando un muy buen rol…y veíamos en él una figura que prometía”.

En cuanto al actual titular de la cartera provincial de Planeamiento indicó, “Schneider sin consultar de nadie aceptó ser ministro, lo cual no está mal, pero la consulta a quienes lo hemos acompañado no hubiera venido mal, yo creo que al contrario, le da un poco más de volumen político a quien quiera asumir en un ministerio y decir, bueno, yo vengo, pero no vengo solo, vengo con quienes me han apoyado a mí en la interna”, dijo, agregando que desde el seno partidario se enteraron por los medios de comunicación de su designación.

Kisser fue enfático al hablar del nacimiento del espacio Activa, destacando lo expuesto con antelación como motor del mismo.

“Salimos con más fuerza y por eso el término de Activa, UCR Activa, vemos actualmente una UCR muy pasiva, delegada, ignorada por el gobierno provincial y el partido es un partido que tiene su historia en la provincia y también a nivel nacional”.

“Nosotros tenemos principios, valores que se perduran a través del tiempo, que habrá que aggiornarlos a los tiempos que corren, entonces eso no significa que haya que entregar de otras banderas, creemos en el Estado, creemos en el rol que el Estado debe cumplir, no creemos en el Estado patrón, en el Estado que tiene que debe ocuparse de los servicios básicos esenciales, como la salud, la educación, seguridad, infraestructura, para mencionar algunos, el contralor que tiene que ejercer el fin”.

El eterno “péndulo” argento

“No todo lo que está haciendo Milei es bueno, pero tampoco todo es malo, ni todo lo que hizo el kirchnerismo o todo lo que hizo el peronismo es malo o es bueno, es decir, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar” dijo, tratando de equilibrar el escenario político que nos define como nación desde hace décadas.

“Nosotros, los que estamos en contra del eterno péndulo, siempre de una punta a la otra, o privatizamos todo o estatizamos todo, y yo creo que no es ni uno ni otro, es decir, necesitamos toda la actividad privada, todo el emprendimiento del mercado necesario, pero solamente el Estado necesario, aquellas cosas que son imprescindibles…hay que buscar el equilibrio, no se puede ir de una punta a la otra”.

En esa línea, habló de la eterna dicotomía adversarios y enemigos, “en política nosotros no tenemos enemigos, podemos tener adversarios más perdurables, menos perdurables, pero hablar de enemigos no, entonces el oponernos solo por oponernos tampoco sirve, entonces yo creo que la política es diálogo”.

-- Con respecto al Congreso, las dos cosas fundamentales que de allí salieron tiene que ver por un lado la ratificación de la pertenencia a Juntos por el Cambio, y por el otro lado acrecentar la influencia en decisiones gubernamentales. Si bien el comunicado de ustedes es crítico, ¿cómo ve esos dos parámetros que se instalaron en el Congreso de aquí en adelante, hasta un próximo Congreso?

- En primer lugar, con respecto a Juntos por el Cambio, nosotros entendemos que hoy Juntos por el Cambio no existe más, es decir, hoy la provincia era Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, a nivel nacional, eso para mí quedó desarmado totalmente. Hoy hay individualidad de partidos que verán cómo se pueden fortalecer y en función de ese fortalecimiento armar nuevas alianzas, nuevas estructuras, porque evidentemente está demostrado que ningún partido hoy está en condiciones de presentar algún proyecto político con candidaturas en forma individual… Lo que hay que hacer es fortalecer la posibilidad radical, por eso nosotros insistimos en que la reforma política debe fortalecer a los partidos políticos”.

Luego hizo hincapié en la significancia de los partidos políticos, “la política tiene que transitar a través de los partidos políticos, porque todas las ONG o entidades intermedias, corporaciones, defienden intereses sectoriales y la política es transversal, la sociedad defiende a todos por igual y todo es importante, desde el más modesto, humilde albañil, hasta el ingeniero más encumbrado que puede tener la provincia, son todos iguales, necesarios para hacer un proyecto en la provincia de Entre Ríos y eso es transversal en la sociedad política”.

Al finalizar, expuso que, si bien son cuatro oficialmente las líneas internas conocidas del radicalismo, habría muchas más, “creo que hay demasiados librepensadores en el radicalismo. Los meses que quedan, hasta la próxima interna partidaria, tendremos que ir viendo cómo los melones se van acomodando en el carro, porque evidentemente nosotros nos encontramos y nos desayunamos en el congreso partidario del 9 de noviembre, que había mucha más gente que compartía nuestras ideas de las que realmente teníamos nota de ello; adelantando que claramente el tema central del próximo congreso partidario será el vínculo UCR & LLA”