Desde hace un mes, jóvenes de diversos sectores estudiantiles, movimientos sociales, políticos y sindicales se han congregado en Paraná en respuesta al impacto del ajuste del Gobierno nacional, que está afectando las condiciones de vida de la población en general y, en particular, de las juventudes. Este movimiento, que refleja la preocupación por las injusticias y la deshumanización que aquejan a la comunidad, culminará en un Plenario de Juventudes el próximo jueves 25 a las 14:30 en la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep) en Paraná.

El objetivo principal de este plenario es construir una agenda colectiva que visibilice las problemáticas que enfrentan los jóvenes y proponer soluciones para un presente y un futuro mejores. En un comunicado, los organizadores destacaron que “en este espacio convergen jóvenes de distintas orientaciones políticas, celebrando la diversidad y priorizando la defensa de la democracia, la Constitución Nacional y los derechos sociales”.

“Nos juntamos porque estamos conmovidos por la deshumanización, las injusticias y la violencia que atraviesa a nuestra comunidad. No solo observamos la crueldad, sino que la vivimos cotidianamente. Estamos preocupados porque esas injusticias no solo que aún no tienen respuesta, sino que se han visto profundizadas por las medidas que el gobierno nacional ha decidido llevar a cabo”, advirtieron.

La agenda del plenario incluirá la discusión de temas clave como el trabajo y la economía popular, la educación y la militancia estudiantil, la salud integral, la vivienda y el transporte, los alimentos y el ambiente, la cultura y la comunicación, así como la violencia y la discriminación. A partir de estas discusiones se elaborará un documento que servirá como hoja de ruta para las acciones futuras, enfocadas en la difusión y la demanda de implementación de políticas públicas que aborden estas problemáticas de manera efectiva.

Además, “desde este espacio se hace un llamado a participar en la marcha del 23 en defensa de la Universidad Pública, que se encuentra en una situación crítica debido al ajuste del gobierno nacional, caracterizado por el congelamiento de presupuestos en medio de un contexto de inflación creciente”.

El comunicado está respaldado por diversas agrupaciones, entre las que se encuentran la Juventud Sindical Peronista de CGT, Juventud Radical, Mesa de Estudiantes Universitarios, Juventud de la CTA Autónoma, Juventud de la CTA de los Trabajadores, Juventud de la UTEP, Juventud del Patria Grande, Juventud de La Cámpora y Juventud de la Corriente Nacional Agustín Tosco (CoNAT). Se espera que otras agrupaciones se sumen a esta iniciativa.