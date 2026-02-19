La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este jueves a partir de las 14:00 con el objetivo de aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral. En caso de obtener media sanción, la iniciativa regresará al Senado para su tratamiento definitivo el viernes 27.

La sesión especial fue solicitada por los bloques de La Libertad Avanza, Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, lo que garantiza al oficialismo el quórum necesario para iniciar el debate.

El pedido fue formalizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y acompañado por las firmas de los jefes de bancada: Pamela Verasay (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación), Gladys Medina (Independencia), Nancy Picón (Produccion y Trabajo), Oscar Zago (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Si asisten todos los legisladores convocados, la sesión deberá abrir con la presencia de 132 diputados, dado que Provincias Unidas, Unión por la Patria y los bloques de izquierda adelantaron que no darán quórum.

El debate y los cambios introducidos

El tratamiento del proyecto avanzó luego de que comenzara a firmarse el dictamen de comisión, que finalmente excluyó el artículo 44 referido a modificaciones en el pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral.

Según informó el diputado libertario Lisandro Almirón, poco antes de las 18 el oficialismo ya contaba con 44 firmas: 27 correspondientes a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo.

Bornoroni anunció que el dictamen de mayoría mantendrá el texto aprobado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios previstos en el pago de licencias por enfermedad o accidente ajeno al ámbito laboral. El artículo eliminado establecía que, en esos casos, se abonaría el 50% del salario y el 75% cuando el trabajador tuviera familia a cargo.

De esta manera, el oficialismo busca asegurar los consensos necesarios para avanzar con la media sanción y remitir nuevamente el proyecto a la Cámara alta.

Pronunciamiento desde Crespo

En paralelo al debate parlamentario, la Juventud Peronista de Crespo emitió un comunicado en el que interpeló públicamente al diputado nacional Darío Schneider.

En el texto difundido, cuestionaron su posicionamiento político al señalar: “En Crespo pidió el voto como radical. Pero en el Congreso, vota como uno más de La Libertad Avanza. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Darío Schneider es de la UCR o es libertario?”.

Asimismo, remarcaron que la reforma laboral impacta directamente en trabajadores, pymes y en el entramado productivo local, y plantearon: “Diputado, ¿va a defender la historia productiva de su ciudad o va a alinearse con el ajuste? No se puede estar con un pie en la boina blanca y otro en la motosierra. Los y las crespenses merecemos saber a quién responde su voto. La representación no es ambigua. Es clara”.

El debate promete extenderse durante la jornada, en un clima de fuerte tensión política y con la expectativa puesta en si el oficialismo logrará avanzar con una nueva media sanción antes del tratamiento definitivo en el Senado.