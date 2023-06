Entre Ríos (APFDigital).- La coalición opositora seguirá llamándose por ahora “Juntos por Entre Ríos”, aunque la denominación final quedará supeditada al nombre que se elija a nivel nacional.



“Ratificamos la alianza. Se incorporó el Partido Socialista y el Partido Nueva Generación de Gualeguaychú, además de muchas fuerzas vecinales. Eso abre un panorama muy importante para nosotros”, dijo el presidente del Comité Provincia de la UCR, Amado Fuad Sosa.



El socialismo “era un primo hermano nuestro. Estuvimos desencontrados, nada más. Pero hoy se ha sumado a la alianza y fortalece a Juntos por Entre Ríos”, señaló.



En referencia a cómo se armarán las listas legislativas y locales para contener a todos los partidos y grupos que se han sumado, Sosa precisó: “Cada uno presentará su lista en el Tribunal Electoral que funcionará en el partido. Será una interna con muchas listas. A nivel provincial habrá 3. Tenemos que ver el pegado nacional, donde seguramente habrá tres candidaturas”.



Eduardo Caminal, presidente del PRO Entre Ríos, también destacó la incorporación del PS a Juntos. “Es la novedad de esta instancia”, puntualizó. “Esta semana que se viene habrá que terminar de conformar todas las listas en las distintas localidades y también las provinciales. En muchas ciudades hay muchas precandidaturas. Hay que intentar buscar el consenso hasta último minuto y, de lo contrario, habrá una competencia interna de forma sana”, adelantó.



Con respecto al pegado de las candidaturas locales y provinciales con las nacionales, Caminal dijo que será un asunto que tendrá que ser resuelto en última instancia por los candidatos a gobernadores de Juntos. “Frigerio pegará con todos los postulantes a la presidencia. Hasta ahora, por el PRO (Patricia) Bullrich y (Horacio) Rodríguez Larreta están en carrera. No sé que sucederá en el radicalismo con (Facundo) Manes y (Gerardo) Morales”, consignó.



Por su parte, Juan Rossi (Presidente del Socialismo entrerriano), sostuvo que para su partido será “una oportunidad, después de 20 años de gobierno justicialista, para dar un salto de modernización”.



“Luego de un largo debate en el partido, decidimos participar en Juntos con un aporte progresista”, agregó. Rossi reconoció que al socialismo le costó dar el paso pero “tuvimos nuestro proceso interno el año pasado, después de haber buscado por más de 15 años una tercera opción en la provincia. No se dio porque la gente no nos eligió. Ahora estamos acá”, reafirmó.



Por último, marcó que el Socialismo tendrá en la conformación de la oferta electoral candidatos en la lista de diputados provinciales y en los Concejos Deliberantes locales. “Por supuesto. Somos un partido provincial con presencia en las ciudades más importantes de la provincia. Así que la idea es integrar las listas a concejales y la de diputados provinciales”, consignó.



Jorge Maier, dirigente del Movimiento Social Entrerriano (MSE), indicó en diálogo con esta Agencia que la continuidad del espacio en Juntos es “un gran objetivo. En julio cumplimos 24 años. Nacimos con la idea de un gran movimiento entendiendo que los problemas de la provincia no los puede resolver un partido en particular, sino que la sociedad debe ser parte al proceso de cambio”.



Por primera vez en 25 años, Juan Domingo Zacarías (la principal figura del MSE) no será candidato, pero la integración en las listas provinciales y locales no es la meta del espacio, dijo Maier. “El MSE tiene como objetivo acompañar, como síntesis de un proyecto de provincia, para que Rogelio Frigerio alcance la gobernación”, aseveró.

Integración

Juntos por Entre Ríos tendrá integrantes y dos niveles de adherentes. En el primero escalón estarán los seis partidos políticos reconocidos legalmente: la UCR, el PRO, el MSE, el GEN y Nueva Generación.



Luego viene un conjunto de adherentes entre los que están las Juntas Promotoras del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Republicanos Unidos y ETER (Entre Todos Entre Ríos), el espacio que integran ex peronistas de los ’90 como Luis Leissa (presente en el acto de firma), Mario Moine y Augusto Alasino. A ellos se suma el Grupo 25 de Mayo de Concordia, según indica el acta firmada en la tarde del martes en la sede del radicalismo.



El tercer nivel está integrando por 20 fuerzas locales:



1) Gualeguaychú de Pie



2) Junta Vecinal de Aranguren



3) Partido Vecinal Uruguay Se Puede



4) Frente Amplio



5) Partido Municipal Nuevo Espacio Gualeguaychú



6) Valores Por La Paz



7) Unión Vecinal Diamante



8) Nuevo Espacio Ramirense



9) Unión Vecinal San José (UVESA)



10) Partido Nuevo Espacio San José



11) Unidos Por El Futuro



12) Vecinalismo Colonense



13) Construcción Ciudadana



14) Junta Vecinal Ubajay



15) Unión Popular



16) Concordia Presente



17) Movimiento Vecinalista Hasenkamp



18) Movimiento de Interacción Vecinal De Crespo



19) + Por Concordia



20) Frente Vecinal Gualeguaychú