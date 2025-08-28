Diputados del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) presentaron un proyecto de resolución en el que expresaron su “profunda preocupación por la falta de infraestructura vial y peatonal adecuada a los estándares de seguridad” en la autovía Ruta Nacional N° 18, a la altura de la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

La iniciativa busca condenar los incumplimientos de la empresa concesionaria y del Estado Nacional, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que exhorte a las autoridades nacionales —Secretaría de Obras Públicas de la Nación y Dirección Nacional de Vialidad— a ejecutar de manera inmediata la obra de infraestructura necesaria para garantizar un cruce peatonal seguro.

El reclamo por la seguridad

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada Susana Pérez, cuestionó la “abrupta habilitación de un tramo de la autovía entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, sin la construcción de un puente peatonal”.

Para la legisladora, esta omisión “expone a un riesgo cierto, concreto e inminente a la comunidad de Paso de la Laguna, cuyo tejido urbano se extiende a ambos lados de la calzada”. Y agregó: “El Estado, en todos sus niveles, tiene un deber de seguridad ineludible. En este caso, no sólo debe garantizar la circulación vehicular, sino también la seguridad de peatones y transeúntes”.

Una comunidad expuesta

Pérez subrayó que los más de 500 habitantes de la localidad —“incluidos niños y ancianos”— deben cruzar diariamente la autovía para acceder a servicios esenciales como escuelas, comisaría, centro de salud y demás espacios comunales.

“Dado que la Ruta Nacional N° 18 es una de las principales vías de la provincia, con un gran flujo de vehículos a alta velocidad, el riesgo de accidentes se maximiza exponencialmente”, advirtió.

La diputada también puso en cuestión la existencia de una senda peatonal provisoria: “No cumple con los estándares de seguridad mínimos e indispensables para contener los riesgos descritos y, por lo tanto, no exime de responsabilidad a las autoridades”.

El pedido legislativo

Finalmente, Pérez concluyó que la Cámara de Diputados debe actuar en defensa de los derechos de los vecinos:

“Corresponde brindar nuestro más firme apoyo a los justos reclamos de la comunidad y acompañar en las gestiones pertinentes para exigir la inmediata construcción del puente peatonal en Paso de la Laguna”.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones y se espera que el reclamo provincial tenga eco en las autoridades nacionales.