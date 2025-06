Crespo- Walter Rivero es oriundo de Rosario, tiene 34 años e inició una travesía ciclística, a través de la cual piensa unir su ciudad con Jujuy. Lo acompaña su perrita Gaia, una pastora alemana de alrededor de dos años que viaja en un carrito dispuesto para el viaje. Pasaron por Crespo, residiendo en una casa en la que les dieron alojamiento.

“Es un sueño que estoy cumpliendo, de viajar en bicicleta y conocer el mundo, pero empiezo por el país. Hacerlo con mi perra es una hermosa experiencia, siempre estoy acompañado por ella. Vengo de Rosario y voy hacia Jujuy. En Crespo un chico me dio hospedaje y me quedé unos días. Venía por un día, pero ya llevo varios, estoy cómodo y contento con la gente de la ciudad”, dijo.

Walter, amante de los animales, es peluquero canino y adiestrador de perros, trabajo con el cual va logrando los recursos necesarios para vivir y cumplir con este desafío. Contó a Paralelo 32 la historia de “Gaia”, “una perrita que adopté y que se logró recuperar de un estado de abandono y desnutrición, cuando tenía seis meses. Estaba en un campo, en muy malas condiciones. Se recuperó, es hermosa, muy inteligente y me acompaña a todos lados. Precisamente en este nuevo viaje que inicié meses atrás, la idea es difundir información sobre la importancia de la adopción canina y el cuidado de los animales. No se trata de entrenarlos, pero al menos sí de educarlos y cuidarlos” detalló.

El recorrido

“Ya estuve en Victoria, Nogoyá, Hernández, Aranguren, Ramírez y ahora en Crespo, para seguir luego hacia Seguí y Viale en primera instancia, recorriendo Entre Ríos para luego ir para el lado de Corrientes. El camino es largo, hasta Jujuy, no me puse un plazo para llegar, voy haciendo tramos, sin planear tanto, porque muchas veces dependiendo de la hospitalidad que encuentro me quedo más o menos tiempo. Si se puede, la idea es seguir hacia otros países, como Bolivia, Perú, con la idea de llegar al Machu Picchu. Todo lo hago en bicicleta, no quiero que me lleven, trato de ir tranquilo, al costado de la ruta. Cuando me canso paro, como, descanso y sigo viaje, con tramos de entre 50 y 60 kilómetros por día en promedio”, comentó.

“La ayuda de la gente nos ayuda mucho afortunadamente. Trabajo de peluquero canino, si me contratan para el servicio lo hago, también hay gente que ayuda simplemente porque les gusta nuestro viaje y quieren colaborar. En las redes vamos publicando todo, las cosas lindas y las no tan lindas también del día a día y el viaje”, cerró.