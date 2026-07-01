El calendario de julio ofrecerá uno de los descansos más esperados del segundo semestre. La combinación del feriado nacional del 9 de julio con un día no laborable con fines turísticos permitirá que una gran cantidad de argentinos pueda disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, una oportunidad ideal para realizar una escapada, visitar familiares o recorrer distintos destinos del país.

El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, fecha en la que se recuerda la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, realizada por el Congreso de Tucumán en 1816. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, la jornada será no laborable en todo el país.

A este feriado se suma el viernes 10 de julio, declarado como día no laborable con fines turísticos, una herramienta prevista por la Ley Nacional 27.399 para fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

¿Cómo queda el fin de semana largo?

Para quienes tengan libre el viernes, el descanso se extenderá durante cuatro días:

Jueves 9 de julio: Feriado nacional por el Día de la Independencia.

Feriado nacional por el Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Sábado 11 de julio: Descanso habitual.

Descanso habitual. Domingo 12 de julio: Descanso habitual.

Cabe recordar que, a diferencia de los feriados nacionales, el día no laborable del viernes 10 queda sujeto a la decisión de cada empleador en el sector privado, por lo que algunas empresas podrán optar por mantener su actividad normal. En la administración pública, en cambio, habitualmente se concede la jornada libre.

Una oportunidad para el turismo regional

Como ocurre cada vez que el calendario ofrece un fin de semana largo, se espera un importante movimiento turístico en distintos puntos del país. Las escapadas de corta duración suelen beneficiar especialmente a destinos cercanos, con propuestas de naturaleza, gastronomía, termas, turismo rural y actividades culturales.

Para los vecinos de Crespo y la región, el descanso también representa una buena oportunidad para recorrer algunos de los atractivos que ofrece Entre Ríos, visitar ciudades cercanas o cruzar a Santa Fe, donde durante las vacaciones de invierno habrá una amplia agenda de espectáculos, paseos y promociones gastronómicas.

Con la llegada del receso invernal y este nuevo fin de semana largo, julio se perfila como uno de los meses con mayor movimiento turístico del año, impulsando la actividad comercial y los servicios vinculados al sector en toda la región.