El próximo viernes 19 de mayo a partir de las 19 hs., el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, inaugurará una exposición del reconocido artista plástico entrerriano Julio Lavallén. La muestra, que fuera exhibida por primera vez en el Palais de Glace de la ciudad de Buenos Aires en noviembre pasado, aborda al retrato a partir de la representación de seis personalidades emblemáticas de la cultura argentina. La actividad será con acceso libre y gratuito y contará con la presencia del artista, quien previamente brindará una charla abierta sobre su obra.

En «Darlacara», Julio Lavallén propone un acercamiento provocador y reflexivo al clásico género del retrato, el que ocupa un lugar definitivo en su obra. La muestra reúne los rostros de seis destacadas figuras de nuestra cultura nacional como la actriz Isabel Sarli (la única mujer del conjunto); los artistas plásticos Carlos Gorriarena, Luis Felipe Noé y Carlos Alonso; y los dibujantes Roberto Fontanarrosa y Hermenegildo Sábat.

Cada una de las pinturas de gran formato (las que fueron realizadas en dos etapas, tres en 1998 en España y las restantes, diez años después, en Buenos Aires) incorpora el recurso sonoro a partir de la emisión de las voces de los retratados, lo que completa una experiencia multisensorial original y potente.

Sobre «Darlacara» Lavallén ha escrito: «Incorporé sus voces para producir una cercanía mayor al retratado, ensayando otra forma de proyectar el lienzo con un aporte sonoro que traiciona cualquier simulación. La sonoridad es una presencia impresa en el tiempo que materializa ideas del modelo que habla sobre su propia cara: lo que ve y lo que pretende que vean los demás, su YO en el otro. Además hablan sobre el retrato y las maneras del retrato porque son los rostros de cinco hombres de nombres confirmados en la identidad de lo visual (y de lo intelectual) a los que enfrenta la cara brillante de la mujer más prohibida del siglo XX argentino, la hembra de fantasía, la modelo. La idea, el modelo, la partecita del paciente laberinto que según Borges, recrea finalmente la identidad del hacedor.»

Las actividades previstas para el Viernes 19 de mayo se iniciarán a las 19 con una charla abierta del artista entorno a la muestra y a su libro de investigación «Retrato Tratado» publicado en 2014. El encuentro se realizará en el Aula E3 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER (Buenos Aires 389, Piso 2).

Al finalizar la presentación se llevará a cabo la inauguración oficial de la muestra en las salas centrales del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martinez (Buenos Aires 355). Ambas actividades son con acceso libre y gratuito y se recomienda puntualidad para la asistencia a la charla ya que el cupo estará limitado a la capacidad del salón.

La muestra podrá visitarse hasta el Domingo 2 de julio inclusive.

Sobre Julio Lavallén

Nacido en Concordia, realizó su primera muestra individual a los 17 años en el Museo de Artes Visuales de su ciudad, invitado por la entonces directora de la Escuela de Artes Visuales. Artista autodidacta, su obra se enmarca en el estilo figurativo.

A los 22 años se estableció en Buenos Aires, donde tomó clases con el reconocido artista Kenneth Kemble quien acompañó durante aquellos años su producción artística. En 1989 se instaló en España, donde vivió durante 10 años, alcanzando su madurez como artista y trabajando intensamente con la galería madrileña Sen.

Realizó numerosas muestras en Buenos Aires, Roma, París, Londres, Madrid, Valencia y Nueva York, entre otras. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales.