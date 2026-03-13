El dirigente peronista y analista político Julio Bárbaro dialogó con La Revista del Fin de Semana, el programa conducido por Maximiliano Mernes en Radio Ciudad de Nogoyá 96.1, y dejó una serie de definiciones contundentes sobre la reforma laboral, la crisis social y el futuro político del país.

Reforma laboral

El entrevistado reconoció que frenar la industria del juicio laboral era una demanda histórica de muchos sectores productivos, pero cuestionó con dureza el uso de fondos jubilatorios para cubrir indemnizaciones empresariales. “Sacar el dinero a los jubilados para que las grandes empresas paguen indemnizaciones es perverso y no tiene límites”.

El dirigente advirtió que la Argentina atraviesa un proceso de deterioro social creciente. “Estamos en un proceso donde el hambre crece día a día y también la desesperanza”, añadió y fue tajante con el rumbo del gobierno de Javier Milei y aseguró que las políticas actuales profundizan la pobreza.

“Nadie vota a quien lo empobrece”, sentenció, al tiempo que aseguró que el oficialismo no logrará la reelección en 2027.

Cuestionamientos al kirchnerismo

El histórico dirigente también apuntó contra el kirchnerismo y el rumbo que tomó el peronismo en las últimas décadas, señalando a Cristina Fernández de Kirchner por decisiones que, a su entender, debilitaron al movimiento.

Por último, Bárbaro dijo que el actual escenario es consecuencia de errores acumulados por distintos gobiernos y remarcó que la oposición puede reorganizarse en poco tiempo.