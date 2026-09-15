El deporte entrerriano volvió a tener protagonismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La paranaense Juliette Duhaime se consagró campeona en la final femenina de Stand Up Paddle (SUP) y conquistó la medalla de oro en el estreno de esta disciplina dentro del programa oficial de la competencia.

La jornada tuvo además un resultado especial para Paraná: Lucía Clembosky, también nacida en la capital entrerriana, consiguió la medalla de plata. De esta manera, Argentina logró un 1-2 en la definición femenina disputada en la Laguna Setúbal.

Duhaime se impuso con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 72 centésimas, mientras que Clembosky completó la prueba en 1:04.31. La brasileña Jessika Matos terminó tercera.

De Paraná al oro suramericano

La historia deportiva de Duhaime tiene un recorrido particular. Nació el 3 de noviembre de 1997 en Tenafly, Nueva Jersey, Estados Unidos, y llegó a Paraná junto con su familia cuando tenía 11 años. Su madre, Cristina, es paranaense, mientras que su padre, Mathew, es estadounidense.

Antes de dedicarse al Stand Up Paddle practicó diferentes disciplinas deportivas. El SUP apareció en su vida a los 17 años, durante una estadía en Estados Unidos.

Al regresar a Paraná comenzó a entrenar con el deportista entrerriano Francisco Giusti, quien le enseñó la disciplina en el Balneario Municipal de la capital provincial. Su evolución fue rápida y en pocos años pasó a competir al más alto nivel.

Duhaime fue campeona argentina de larga distancia, obtuvo resultados internacionales y posteriormente alcanzó el título mundial de Stand Up Paddle, consolidándose como una de las referentes argentinas de la disciplina.

Un debut histórico para el SUP

El Stand Up Paddle tuvo en Santa Fe 2026 su primera participación en el programa oficial de los Juegos Suramericanos. La disciplina forma parte del bloque de deportes náuticos y combina equilibrio, resistencia y técnica sobre una tabla impulsada mediante un remo.

El estreno tuvo un marcado protagonismo argentino. Además del oro de Duhaime y la plata de Clembosky en la rama femenina, Santino Basaldella consiguió el oro masculino e Ignacio Arias obtuvo el bronce, por lo que Argentina sumó cuatro de las seis medallas disputadas en la jornada.

La competencia se desarrolló sobre la Laguna Setúbal, uno de los escenarios deportivos de Santa Fe 2026.

Dos paranaenses en lo más alto

El resultado de Duhaime y Clembosky significó además el encuentro de dos deportistas formadas en Paraná que llegaron a compartir el podio de una competencia internacional.

La actuación vuelve a poner en primer plano el desarrollo que tuvo el SUP en la capital entrerriana y el vínculo de sus protagonistas con el río y los espacios náuticos de la ciudad.

Para Duhaime, el oro suramericano representa otro capítulo de una carrera que comenzó cuando descubrió el deporte y que la llevó desde Paraná hasta los principales escenarios internacionales.