El actual secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la Provincia, Julián Maneiro, confirmó que desde diciembre dejó de ser afiliado radical. Presentó la renuncia al partido luego de haber terminado su mandato como diputado provincial.

A partir de una información periodística, a través de las redes sociales Maneiro confirmó que “sí, efectivamente presenté mi renuncia a la afiliación a la UCR”, en diciembre de 2023. Agregó que “lo hice en silencio, y luego de una reflexión personal, individual, larga y solo propia”.

Sin acuerdos políticos

Subrayó que su renuncia “no es parte de una decisión grupal, no forma parte de ningún acuerdo, mucho menos del tema de aportes partidarios. Quien haya insinuado eso claramente persigue continuar dañando como lo han hecho desde hace tiempo”. Agregó que las razones de su desafiliación al radicalismo “son estrictamente personales de profunda desilusión de mi persona para con el partido a nivel provincial y nacional. Sucedieron una serie concatenada de desilusiones que se remontan a varios meses (algunas años) y que fui madurando”.

Recordó que se afilió a los 16 años y desde los 18 fue integrante de casi todos los cuerpos internos del radicalismo, con compromiso militante, esfuerzo personal y económico. “Pero el devenir de los acontecimientos de los últimos tiempos me demuestra y me confirma que no es el lugar donde quiero estar”, agregó Maneiro.

Destacó que “sigo siendo el mismo, con mis ideas y mis compromisos. Creo en la Democracia, en la República y en la Libertad. Creo en los valores que fundaron a la UCR. Seguiré trabajando por esos valores desde el lugar que me toque o incluso desde ninguno”. Señaló que “los cargos no importan” y recordó que “mi primer cargo fue como funcionario municipal a los 40 años”.

Convencido

Finalmente, Maneiro aseguró en su posteo digital que “a mis 48 años he llegado a un tiempo de vida en el cual no voy a estar donde no quiero estar”. Y finalmente, reiteró que su desafiliación es “una decisión personal, dura, de toda una vida (más de 30 años de afiliado). Es una decisión difícil de la cual estoy convencido”.

Contactado por Paralelo 32, Maneiro declinó dar una nota sobre su renuncia, pero se mostró dispuesto a seguir divulgando los temas políticos a los que está dedicada su actividad gubernamental en la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce.