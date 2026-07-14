Con Julián Álvarez como imagen de la campaña, Xiaomi lanzó oficialmente en Argentina la nueva Serie Xiaomi 17T, una familia de teléfonos inteligentes que apuesta a combinar fotografía de alta calidad, inteligencia artificial y un rendimiento pensado para usuarios exigentes.

El lanzamiento toma como punto de partida uno de los momentos más recordados del reciente Mundial: el gol convertido por el delantero argentino en el último minuto para clasificar al seleccionado nacional a las semifinales. Sobre esa idea de capturar y conservar instantes únicos, la marca desarrolló una propuesta centrada en la experiencia fotográfica.

Fotografía desarrollada junto a Leica

Uno de los principales diferenciales de la Serie Xiaomi 17T es su sistema de cámaras, desarrollado en colaboración con la firma alemana Leica.

El modelo Xiaomi 17T Pro incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Light Fusion 950 y estabilización óptica de imagen, acompañada por un teleobjetivo Leica también de 50 megapíxeles, con zoom óptico de cinco aumentos y hasta 120x mediante inteligencia artificial.

Entre las funciones destacadas aparece Leica Live Moment, una herramienta que busca registrar no sólo el instante preciso de una fotografía, sino también el contexto y la atmósfera que rodean cada escena, ya sea un evento deportivo, un recital, un viaje o una reunión familiar.

Un sello inspirado en Julián Álvarez

Como parte de la estrategia comercial, Xiaomi incorporó una función de personalización que permite añadir a las imágenes una marca de agua inspirada en Julián Álvarez, quien desde este año se desempeña como embajador de la compañía en Argentina.

Potencia e inteligencia artificial

Más allá del apartado fotográfico, la nueva serie incorpora especificaciones de alta gama.

Los equipos cuentan con una batería de 7.000 mAh, compatible con carga rápida HyperCharge de 100 W, procesador MediaTek Dimensity 9500 fabricado con tecnología de 3 nanómetros, pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

También integran HyperOS 3, el sistema operativo propio de Xiaomi, que suma herramientas de inteligencia artificial orientadas a mejorar la productividad y la creación de contenidos.

Otra de las novedades es HyperConnect, una función que facilita la conexión e intercambio de archivos entre dispositivos Xiaomi y teléfonos Android o iPhone.

Disponibles en Argentina

La Serie Xiaomi 17T ya se comercializa en el mercado argentino a través de la tienda oficial de la marca.

El Xiaomi 17T, con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, tiene un precio sugerido de 1.999.999 pesos, mientras que el Xiaomi 17T Pro, con la misma configuración de memoria, se ofrece a 2.499.999 pesos.

Los equipos incluyen funda protectora, cargador, cable USB, dos años de garantía, reemplazo de pantalla durante los primeros seis meses y beneficios adicionales como suscripciones promocionales a Spotify Premium, YouTube Premium, herramientas de Google AI y almacenamiento en la nube.

La nueva serie se encuentra disponible en colores negro, azul y violeta.