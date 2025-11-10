Con la organización de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y el grupo “Mujeres Empresarias” de dicha institución, se llevó a cabo este sábado una nueva edición del “Premio Mujer Empresaria”, un reconocimiento que busca destacar el rol de las mujeres en el ámbito productivo y comercial de la provincia.

En esta oportunidad, la ganadora fue Julia Fontana, representante del Centro Comercial e Industrial de Crespo y titular de la firma Doninas, dedicada a la elaboración de productos sin gluten. Fontana fue distinguida por su compromiso, innovación y liderazgo dentro del sector alimenticio, contribuyendo al desarrollo de una propuesta inclusiva y sustentable.

Desde la organización destacaron que este premio tiene como propósito “honrar a las mujeres empresarias que, a través de su liderazgo y visión, son pilares en el fortalecimiento de la economía y un ejemplo de excelencia en sus respectivos sectores”.

Además del reconocimiento provincial, Julia Fontana logró la clasificación para participar a nivel nacional en la distinción “Mujer Empresaria CAME”, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde competirá junto a empresarias de todo el país.

El evento reafirmó el compromiso de FEDER y del grupo “Mujeres Empresarias” con la promoción de la equidad de género en el ámbito económico, impulsando espacios donde las mujeres puedan visibilizar su trabajo, compartir experiencias y potenciar sus proyectos.