Crespo.- La Cámara Contencioso Administrativa de Paraná dictó un fallo donde reconoce la antigüedad de una empleada contratada en la planta transitoria de la Municipalidad de Crespo y ordenó al municipio abonar dicho adicional computable desde su ingreso en 2016.

En tanto, el gobierno municipal trabaja en la apelación del fallo, por entender que el tribunal ha interpretado equivocadamente el texto de la ordenanza Nº 2/86 en la cual no está previsto un adicional por antigüedad para los agentes transitorios.

Pago y fundamento

La sentencia contempla el pago de porcentajes mensuales que van del 10% al 42% sobre el sueldo básico, incrementados con los intereses correspondientes a la fecha del dictamen.

El tribunal fundamentó su decisión citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos ‘Perramón Dávalos’ y ‘Caeiro’: “La antigüedad en el derecho público computa a distintos fines y de diversos modos. En los casos en que atienda a retribuir experiencia en la función pública encomendada al agente se contabilizan los años de servicio desde su ingreso, más allá de las formas utilizadas por la administración para vincularse.”

En planta transitoria desde 2016

La agente ingreso a trabajar en 2016 como contratada y planta transitoria del municipio, encontrándose en la misma categoría desde entonces, demostrándose que durante ese tiempo, todos sus compañeros fueron nombrados como agentes de planta permanente por decreto, discriminándola en esas decisiones, para luego, desde el año 2020 ser víctima de violencia laboral en contexto de genero por el que el municipio fue condenado a reparar los daños causados.

Los abogados patrocinantes de la trabajadora, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, manifestaron su conformidad con el reconocimiento de la antigüedad destacando que el adicional por ese rubro debe ser liquidado a todo el personal contratado al que se le realizan los aportes previsionales vigentes; su omisión vulnera derechos salariales y disminuye considerablemente los haberes brutos.

Impugnación sobre estabilidad laboral

Por otra parte, los abogados confirmaron que apelarán el tramo de la sentencia que rechazó la estabilidad laboral. La defensa sostiene que la medida resulta contradictoria, habiéndose probado en el expediente que la totalidad del personal contratado ingresó a la planta permanente mediante decreto, sin la realización de concursos públicos. Destacan que su representada tiene dos sentencias previas a su favor por violencia laboral en contexto de género, vinculadas a situaciones acontecidas en la anterior gestión y en la actual.

“Confiamos en que la instancia superior revierta la negativa respecto a la estabilidad, garantizando la protección integral de los derechos de la trabajadora”, concluyeron.

Aclaración oficial

Desde la Municipalidad, con el caso en desarrollo, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt comentó a Paralelo 32: “Respecto al fallo se está trabajando en la apelación, él mismo no cuenta con sentencia firme por el momento”. Consultada sobre el monto a pagar, la funcionaria aclaró: “En esta instancia no hay una cifra definitiva. Por ese motivo, entendemos que sería prematuro hablar de números hasta que haya mayores precisiones sobre la resolución y hasta no tener sentencia firme”.

La agente municipal tiene otro juicio por violencia de género ocurrida en 2020, que en junio pasado tuvo un fallo de la misma cámara, a su favor con una indemnización establecida en 8 millones de pesos, a pagar por la Municipalidad. Sobre este juicio, Schmidt señaló que ese fallo fue apelado, por lo que el caso ahora está en segunda instancia.