La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) elevó un planteo a la presidenta del Concejo Deliberante de Crespo, Jacinta Eberle. En el escrito transmitió su “preocupación” sobre el proyecto de decreto que integra la terna de postulantes para Juez de Paz de Crespo. La AMFJER está integrada por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia y representa los intereses de sus asociados, con el objetivo declarado de mejorar el Poder Judicial entrerriano.

Posición de la Asociación

La nota continúa: “Si bien no desconocemos que resulta de competencia del Municipio de Crespo imponer las condiciones y procesos propios para, en este caso, la selección de un cargo de Juez o Jueza de Paz de su jurisdicción, no puede perderse de vista que se trata de un/a funcionario/a que integrará el Poder Judicial provincial; por lo que la posición de la Asociación que presido ha sido siempre la de que el acceso a tal cargo sea mediante un sistema de selección que garantice la participación igualitaria de los aspirantes al mismo y acredite debidamente su idoneidad para el cargo, a la vez que también la publicidad y transparencia del proceso, nada de lo cual sucede con el proyecto de decreto en estudio, aun cuando se haya cumplido con la normativa legal vigente”, dice el texto que envió Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación.

Y agrega: “El proceso de selección al que aludo puede ser el establecido en la Ley N° 11.227 (en función de su art. 35) u otro legislado y reglamentado por el propio Concejo Deliberante Municipal, pero en cualquiera de ambos casos, siempre con el fin de garantizar la objetividad de la selección, lo cual no se logra si se desconoce el origen o propuesta de la terna en cuestión”.

La entidad aseguró que se está a tiempo “para modificar lo apuntado y compatibilizar un proceso de selección de Jueces/zas de Paz con la Ley Nº11.227 y los principios apuntados, para lo cual, nos ponemos a vuestra disposición con el objetivo de colaborar con ello o ampliar nuestro punto de vista”.

La ley 11.227 señalada en el texto de la Asociación, es la normativa provincial que regula el Consejo de la Magistratura provincial, estableciendo su integración, funciones y el proceso para la selección de magistrados y jurados, incluida la conformación de listados de profesionales y académicos para concursos.

Reunión del Concejo Deliberante

Este lunes se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y no prosperó el tratamiento del proyecto de decreto que eleva la terna (Rocío Rodríguez Mayer, Rocío Weber y Jorge Kriger) de postulantes a juez de Paz que había ingresado al cuerpo deliberativo.

En este tema, el presidente de la bancada oficialista, Beltrán Cepeda, anunció que se abstiene de votar. “No hay ninguna limitante para que me tenga que abstener, solo una cuestión ética: considero que no corresponde que vote, así que ya lo deje establecido con mis pares que no lo voy a hacer”, aclaró Cepeda en declaración a Paralelo 32. Cepeda mantiene una relación profesional y de amistad con uno de los ternados, Kriger.

Para la mayoría especial de aprobación del decreto (dos tercios del total de concejales, que en la práctica implica ocho votos afirmativos) se necesita el voto de la oposición. Pero el bloque peronista Más para Entre Ríos se opone a la terna directa, con argumentos similares a los que expuso la Asociación de Magistrados.

El tema se ‘empantanó’ y el decreto continúa en estudio en comisión del cuerpo deliberativo. Si bien, el mecanismo que promueve el oficialismo local es legal (elevar una terna para que el Poder Ejecutivo Provincial seleccione el nuevo juez entre los ternados) y está contemplado en la ley Orgánica de Municipios, la solicitud de la Asociación y el planteo que presiona el peronismo, también se pueden aplicar y se utilizaron en 2001 cuando se eligió a la doctora Silvia Rochas, primera jueza de Paz letrada que tuvo Crespo.

Suspicacias

Quienes siguen el tema de la terna y su selección aseguran que hay problemas con la actual jueza de Paz, Vanesa Visconti. Los problemas los tendría tanto con empleados judiciales, como con abogados y con equipos técnicos que deben trabajar a la par con el Juzgado en diversos temas.

La titularización del Juzgado con la terna que promueve el oficialismo de Crespo Nos Une – Juntos por Entre Ríos, habría sido un pedido informal de personas que deben litigar y trabajar a diario con esa repartición judicial.

Sobre la Asociación de la Magistratura hay un dato adicional que mueve a análisis suspicaces: la jueza Visconti integra la actual conducción de la entidad como Revisora de Cuentas, por lo que se descuenta que la nota, la beneficia. También es integrante como vocal primero el abogado Gaspar Reca, hermano del concejal peronista Luciano Reca, otra relación que incrementa las suspicacias en filas oficialistas sobre la intencionalidad de la nota y la postura de la oposición.

Desde el oficialismo se entiende que la Asociación de la Magistratura no puede interferir en el proceso ya que son poderes distintos. Por un lado, el Concejo Deliberante municipal eleva una terna al Poder Ejecutivo provincial para la elección de un juez de paz, acción avalada por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica de Municipios. Pero, “se mete” en medio la Asociación de Magistrados, integrante del Poder Judicial, a solicitar un cambio de reglas en una acción constitucional y legal.

La jueza Visconti fue nombrada en forma interina y el oficialismo municipal se queja que durante tres años nada se dijo sobre su designación ‘a dedo’. Pero ahora se cuestiona un procedimiento lícito que cumple con la legalidad.