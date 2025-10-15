Las emociones nos acompañan desde que somos pequeños. Aprender a reconocerlas, nombrarlas y expresarlas es una parte fundamental del crecimiento, tan importante como jugar, leer o compartir con otros. Con esa convicción, el municipio lanza la “Juegoteca Barrial de Emociones”, una propuesta destinada a niños y niñas de 7 a 9 años que invita a explorar el mundo emocional a través del juego, el arte y la imaginación.

El objetivo de esta iniciativa es crear espacios donde las infancias puedan descubrir lo que sienten, compartirlo y encontrar formas de expresarse con libertad y respeto, fortaleciendo así su bienestar emocional y la construcción de vínculos saludables.

La Juegoteca constará de seis encuentros, que se desarrollarán una vez por semana, con dos horarios optativos: de 10.00 a 11.00 o de 15.00 a 16.00. El primer encuentro será el jueves 23 de octubre en el Edificio Nido, y estará coordinado por una psicóloga y un equipo de salud especializados en el acompañamiento emocional de la niñez.

Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el miércoles 22 de octubre enviando un mensaje al WhatsApp 343 4 574-434.

Con esta propuesta, el municipio reafirma su compromiso con la promoción de la salud emocional infantil, apostando a que cada niño y niña encuentre en el juego una manera de conocerse, expresarse y crecer en comunidad.