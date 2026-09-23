Melina Spahn, representante de Crespo, tendrá este jueves un nuevo desafío en los Juegos Suramericanos. La entrerriana jugará la final de frontón ante la peruana Valeria Garcés, con la posibilidad de quedarse con la medalla de oro.

La crespense llega a esta instancia luego de avanzar en la competencia y buscará cerrar su participación en el certamen continental con el primer lugar del podio.

Spahn, ante el desafío por el oro

La final enfrentará a Spahn con Garcés, en un partido que definirá a la campeona de la disciplina en estos Juegos Suramericanos. Para la deportista crespense que integra la delegación entrerriana, será una nueva oportunidad de disputar una medalla de oro y sumar una nueva presea para Entre Ríos.