A los 41 años, Juan Manuel Tablada combina jornadas de trabajo como electricista, metalúrgico, técnico en refrigeración y mantenimiento con exigentes entrenamientos que muchas veces lo llevan a recorrer más de 30 kilómetros por día. Su próximo objetivo es tan desafiante como ambicioso: clasificar al Mundial de 100 kilómetros que se disputará en septiembre en España.

Para hacerlo posible, el atleta lanzó una rifa solidaria con la que busca recaudar fondos que le permitan afrontar los costos de las competencias y, eventualmente, concretar el viaje internacional.

En diálogo con Valeria Torresín durante el programa Crespo en Vivo, Tablada contó que nació en Viale, aunque desde hace siete meses reside en Crespo.

"Estoy encantado con la ciudad, muy agradecido con todo el mundo. Me han tratado muy bien y ya pienso quedarme acá", expresó.

Una pasión que comenzó en la infancia

El vínculo de Tablada con el atletismo comenzó cuando era apenas un niño. Sin pertenecer a una escuela deportiva estable y entrenando casi siempre por su cuenta, encontró en la carrera una pasión que lo acompañó toda la vida.

"Siempre me destaqué por andar corriendo para todos lados. Después seguí prácticamente solo. Hubo una escuelita cuando era chico, pero desapareció y desde entonces entrené por mi cuenta", recordó.

Con el paso de los años fue atravesando distintas disciplinas y distancias hasta llegar a las ultramaratones, pruebas que superan los 42 kilómetros tradicionales del maratón.

Actualmente entrena todos los días de la semana y puede recorrer entre 20 y 30 kilómetros diarios. En ocasiones, cuando necesita completar sesiones más extensas, corre desde Crespo hasta Paraná o Viale.

"A veces termino de trabajar tarde y el único momento que me queda para entrenar es a la una de la mañana", relató.

Formosa, la próxima escala

El desafío más inmediato será el 26 de julio en Formosa, donde participará de una competencia de 12 horas de duración que servirá como clasificatoria para el Mundial de 100 kilómetros.

Para lograr la marca necesaria deberá recorrer aproximadamente 150 kilómetros.

"Es una prueba muy exigente, pero es el paso que necesito dar para intentar llegar al Mundial", explicó.

El esfuerzo invisible detrás del atleta

Más allá del entrenamiento, Tablada señaló que sostener la actividad implica afrontar numerosos gastos vinculados a la alimentación, controles médicos y preparación física.

"La dieta es complicada porque un ultramaratonista necesita varias comidas al día para no perder masa muscular ni afectar su salud. También hacen falta profesionales que acompañen el proceso, y todo eso cuesta dinero", comentó.

A pesar de sus logros deportivos, asegura que conseguir patrocinadores sigue siendo una tarea difícil.

"Tengo récords nacionales y aun así no consigo sponsors. Estoy por intentar clasificar a un Mundial y sigue siendo complicado encontrar apoyo", afirmó.

Una rifa para seguir corriendo

Con el objetivo de financiar su participación en las próximas competencias, lanzó una rifa solidaria cuyo premio principal es una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de su propiedad.

El segundo premio consiste en 100 mil pesos en combustible y el tercero en 50 mil pesos en combustible o efectivo.

La rifa contempla 500 números, cada uno con un valor de 10 mil pesos, y el sorteo se realizará el 30 de julio mediante la Quiniela Nocturna de Entre Ríos.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3436 13-2675 o a través de Instagram, en la cuenta de Juan Manuel Tablada.

Solidaridad que multiplica solidaridad

La iniciativa tiene además un componente solidario. Tablada anunció que, en caso de vender la totalidad de los números, realizará una carrera hasta el Hospital Garrahan para entregar una donación destinada a un niño de 12 años que atraviesa un complejo tratamiento médico.

"Conocí su historia por las redes sociales y decidí ayudarlo. No hace falta conocer a una persona para tenderle una mano cuando la necesita", expresó.

Además, adelantó que una parte de lo recaudado también será destinada a una institución educativa de Crespo.

Una oportunidad que no quiere dejar pasar

A lo largo de su carrera deportiva, Tablada vio frustradas varias posibilidades de competir en el exterior debido a la falta de recursos económicos.

"Ya me perdí la oportunidad de viajar a China, a la India y a Francia. Este año decidí hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar", señaló.