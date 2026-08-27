El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, participó del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, durante la Expo Industrias y Servicios 2026, que se lleva a cabo del 25 al 27 de agosto en La Rural, y dejó una serie de definiciones sobre el rol que deben cumplir los bancos públicos en este contexto económico y social.

Durante una charla titulada “Crédito y capital de trabajo para fortalecer a las PyMEs y sostener el empleo”, Cuattromo comenzó haciendo un balance general: “Hay un consenso de dónde estamos en materia económica respecto de unos pocos sectores ganadores que están funcionando bien, minero, hidrocarburos, el agro y algunos sectores financieros, con la particularidad de que pueden generar exportaciones y su desarrollo no se limita a los últimos dos años, tardó décadas en desarrollarse”.

Pero, dijo, esto tiene un lado opuesto: “Estos sectores operan como economía de enclave. Un sector que funciona para exportar, pero genera poco empleo y desarrollo productivo local. Y ahí está el desafío más grande: porque el diseño de la política económica para ofrecer la estabilidad que el Gobierno quiere instalar con la contención del dólar sólo tiene como herramientas a las exportaciones, el crédito en dólares y la depresión”.

Esto genera, entre otras cosas, “no es un daño colateral o secundario”, sino un daño planificado sobre los salarios. “Es una forma de contener la demanda de divisas y sostener el dólar anclado. Obviamente, eso tiene un impacto en un banco como el nuestro, que trabaja para la producción, para la pyme y el comercio. Y nos obligó a poner el foco en el financiamiento de las empresas”.

En este contexto, dijo: “Si no median políticas públicas entre la situación positiva de un sector y la cadena de valor, no va a tener impacto en la industria, el salario y el empleo. Vos tenés que, mientras estos sectores crecen, se perdieron 300 mil puestos de trabajo y 30 mil empresas. El empleo cayó durante todo el período y la recuperación del salario nunca se dio”.

Entonces, dijo que “la falta de demanda es el principal ancla que el Gobierno tiene para esta cuestión de la estabilidad”. “Mi visión es que no hay estabilidad con este mercado de trabajo. Si tenés un salario real en caída, no tenés un equilibrio macro. Como tampoco se da con empleo y con inflación. En este caso, el uso de la política monetaria como herramienta para frenar la inflación te está costando mucho en la actividad”, afirmó.

Finalmente, Cuattromo explicó cuáles son las políticas con las que el banco provincial respondió a estos desafíos: “Estamos estabilizados en un uso de la capacidad instalada muy bajo. Las máquinas están sin uso. Y uno de los efectos es que la inversión no crece. De hecho, este año la inversión está cayendo un 7 por ciento en términos reales. Entonces no hay inversión y no hay un incremento en la capacidad productiva”.

Por eso, afirmó que desde el Banco Provincia buscan ayudar con créditos a las empresas y comercios: “Cuando la economía recibió el golpe luego del ajuste monetario, el banco salió a financiar a la producción. Eso se registra con un crecimiento en la participación del mercado. Y se ve cómo desde que empezó este golpe a la producción, crecimos entre tres y cuatro puntos poniendo tasas competitivas. El banco cobra una tasa inferior, no blanda en el sentido en el que lo podíamos entender hace tres años”.

En tanto, sobre la mora, aclaró: “Tenemos empresas que, sin entrar en mora, nos plantean la posibilidad de extender plazos. Porque quizás concentraron mucha deuda y les pesa mucho en el costo de caja. Y este fue el foco de nuestra tarea. Nuestra tasa de refinanciación es de las más bajas del mercado. Porque apuntan a darle una sustentabilidad financiera a la empresa. Llevamos más de medio millón de operaciones de créditos a empresas”.

Sobre los préstamos familiares, uno de los más complicados del momento actual, añadió: “Tenemos una morosidad que se multiplicó por cinco. Y no debería sorprender si vemos los salarios. Porque hay que entender que hay una conversación respecto a la aparición de nuevas plataformas, y eso es un fenómeno de muchos países, pero en ningún país tienen los niveles como los de Argentina. Y eso tiene que ver con el mercado de trabajo. Ya van tres años de este programa económico. El problema de la mora es un problema macroeconómico. Porque si el salario se recupera, se cancelan las deudas”.