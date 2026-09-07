La Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2026 en Rafaela, sumará a su agenda una discusión central para el futuro productivo argentino: el papel de la energía y la infraestructura como condiciones para crecer.

En ese marco, Juan Bosch, presidente y CEO de SAESA (San Atanasio Energía Energía S.A.), participará de la conferencia “Infraestructura como base del desarrollo productivo”, donde abordará los desafíos que enfrenta el país para sostener el crecimiento, atraer inversiones y mejorar su competitividad.

Bosch, al frente de una de las principales empresas comercializadoras de gas natural, energía eléctrica y energías renovables, planteará una mirada estratégica sobre el presente y el futuro del sector energético y su relación directa con la actividad industrial.

“No hay desarrollo productivo posible sin energía competitiva”

Para Bosch, hablar de competitividad industrial implica necesariamente incorporar a la energía en la discusión.

“No hay desarrollo productivo posible sin energía competitiva”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que si bien habitualmente se pone el foco en cuestiones como los impuestos, el financiamiento o el acceso a los mercados, también resulta fundamental contar con energía de calidad y a costos competitivos.

“La energía, junto con la logística, la conectividad y los servicios asociados, son condiciones indispensables para el desarrollo”, señaló.

Un desafío que atraviesa a toda la producción

El abastecimiento energético ocupa, según Bosch, un lugar central porque prácticamente todas las actividades productivas dependen de él.

Desde una pyme industrial hasta un proyecto minero o una planta agroindustrial, contar con energía suficiente, confiable y competitiva puede resultar determinante para producir y expandirse.

Por eso, consideró necesario pensar las inversiones en infraestructura y las soluciones energéticas como parte de una estrategia de crecimiento sostenible, y no únicamente como una respuesta frente a necesidades coyunturales.

Argentina tiene una oportunidad en gas y petróleo

Bosch sostuvo que el país atraviesa un momento particular por la disponibilidad de recursos energéticos, especialmente en gas natural, petróleo y generación de energía.

A su entender, existe una oportunidad para transformar esos recursos en desarrollo económico, empleo y crecimiento industrial.

Pero para que ese potencial pueda concretarse, advirtió que será necesario continuar con las inversiones destinadas al transporte, distribución, almacenamiento y generación de energía.

El desafío es anticiparse al crecimiento

Uno de los principales puntos que Bosch llevará a la conferencia será la necesidad de planificar la infraestructura energética pensando en la expansión futura de la actividad económica.

“El principal desafío es anticiparnos al crecimiento”, afirmó.

El planteo incluye a sectores como la industria, la minería, el agro y los grandes proyectos de inversión, que requerirán un suministro energético cada vez más abundante y competitivo en las distintas regiones del país.

En ese escenario, la capacidad de planificar e invertir a tiempo será determinante para transformar los recursos naturales disponibles en energía y, a partir de allí, en nuevas oportunidades productivas.

Cómo impacta la energía en las decisiones empresariales

El costo y la disponibilidad de la energía no son variables aisladas para las empresas. Según Bosch, tienen un impacto directo sobre decisiones vinculadas con la inversión, la localización de plantas, la incorporación de tecnología y la ampliación de la capacidad productiva.

Una obra de infraestructura energética, explicó, puede exceder el beneficio puntual para una empresa y convertirse en un factor que habilite el crecimiento de una región completa.

En ese sentido, la infraestructura puede generar nuevas condiciones para la instalación de empresas y ampliar las posibilidades de desarrollo de los territorios.

Rafaela, como expresión del interior productivo

La elección de Rafaela como sede del encuentro también tendrá un significado particular para Bosch.

Consideró que la ciudad representa buena parte de las características de la Argentina productiva, con una fuerte presencia de la industria, el emprendedurismo y la innovación.

Además, destacó su ubicación dentro de una de las regiones más dinámicas del país, donde confluyen industria, agroindustria, tecnología y una cultura vinculada con la inversión productiva.

Una mirada más allá de la coyuntura

Bosch anticipó que uno de sus objetivos durante la conferencia será aportar una mirada de largo plazo.

“Me interesa contribuir a una conversación que ayude a mirar más allá de la coyuntura”, explicó.

Para el empresario, Argentina tiene por delante una oportunidad importante, pero el desafío consiste en generar las condiciones necesarias para transformar ese potencial en desarrollo concreto.

“La energía es una de las grandes oportunidades”

Como conclusión, Bosch propuso cambiar la manera en que Argentina piensa su relación con la energía.

“Ya podemos dejar el paradigma de que la energía es un problema, una fuente de déficit o de costos imposibles de convivir”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el sector energético puede convertirse en una de las principales herramientas para mejorar la competitividad del país y fortalecer su capacidad productiva.

“La energía para Argentina es una de las grandes oportunidades para transformarnos en un país más competitivo, desarrollado y resiliente”, afirmó.

La participación de Bosch se integrará así a una agenda de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo” que buscará poner en discusión las condiciones necesarias para que la industria argentina pueda invertir, producir, generar empleo y crecer.