Este segundo encuentro de Ateneos FARER reunió a representantes de Villaguay, Gualeguay, Concordia, Gualeguaychú y Colón, sumando a más de 50 jóvenes de las diversas sociedades rurales de la provincia. El evento se desarrolló en un clima de entusiasmo y compañerismo, reafirmando el compromiso de la juventud con el desarrollo provincial y la sostenibilidad del campo entrerriano.



La inauguración contó con la presencia de Gustavo Meichtry, presidente de la Sociedad Rural Villaguay. La Banda Militar “Trompa de Órdenes Cosme Chirú” del Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen” interpretó el Himno Nacional y la Marcha de Entre Ríos, otorgando un marco emotivo a la jornada.



Durante el día, los participantes asistieron a talleres y exposiciones a cargo de referentes del sector. Cristian Felkamp, Director Ejecutivo de CREA, abordó el tema “El mundo hoy y mañana: cómo ponerle nombre y dirección al cambio”. Por su parte, el Ingeniero Agrónomo Nelson Schutt disertó sobre “El desafío de ser equipo: qué herramientas necesita un grupo para adaptarse y avanzar”.



Raúl Bochó, secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, también acompañó la jornada, sumando su experiencia al diálogo participativo entre los jóvenes. Esto facilitó el intercambio de ideas sobre las problemáticas y oportunidades del agro provincial en un contexto de constantes transformaciones.



El encuentro culminó con la conformación de la nueva Comisión Directiva del Ateneo FARER. Este paso fortalece la red de jóvenes ruralistas y consolida su compromiso con la renovación del movimiento en Entre Ríos. Estuvieron presentes Luana Núñez y Mauricio Romero, secretaria y prosecretario del Ateneo CRA, junto a otros referentes y mayores de las sociedades rurales.



“Orgullo, alegría y muchas ganas de seguir haciendo”, expresaron desde el Ateneo Villaguay, resumiendo el espíritu de la jornada. Los jóvenes ruralistas de la provincia demostraron que el futuro del campo se construye con ideas frescas, entusiasmo y una activa colaboración intergeneracional.