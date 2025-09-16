Dos estudiantes del Profesorado de Educación Primaria del Colegio Sagrado Corazón lanzaron una colecta solidaria para la Escuela N.º 166 “Prof. Facundo Arce” de Puerto Víboras. Buscan reunir ropa, útiles, juguetes y alimentos para los niños del albergue. La campaña, presentada en el programa Crespo en Vivo que conduce Valeria Torresín, junto al equipo integrado por Carina Haberkorn y Gonzalo Gadea Britos, por FM Boing 93.7, se extenderá hasta fines de octubre.

En el programa Crespo en Vivo, que conduce Valeria Torresín junto al equipo integrado por Carina Haberkorn y Gonzalo Gadea Britos, por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, se conoció una iniciativa solidaria que ya despierta adhesiones en la ciudad. Karen Treyer y Cristina Romero, estudiantes del Profesorado de Educación Primaria del Colegio Sagrado Corazón, lanzaron una campaña para acompañar a los chicos de la Escuela N.º 166 “Prof. Facundo Arce” de Puerto Víboras, un establecimiento albergue que recibe a niños desde los 3 años hasta 6.º grado.

“Cuando vas no te querés volver, por el amor que te dan los chicos”, contaron emocionadas en diálogo con Haberkorn.

La propuesta surgió tras una visita al establecimiento, donde observaron que, además de la calidez de la comunidad educativa, había necesidades materiales que requerían apoyo. “Son pocos docentes, el presupuesto es menor y a veces cuesta cubrir lo básico”, explicaron.

Qué se necesita

La colecta apunta a reunir:

Ropa en buen estado (especialmente ropa interior, medias, abrigos).

Útiles escolares y cuadernos.

Juguetes y juegos didácticos.

Pelotas, materiales recreativos y alimentos no perecederos.

También están colocando alcancías en distintos puntos de Crespo para reunir fondos que permitan comprar telas y confeccionar prendas para los niños.

Cómo colaborar

Las donaciones pueden acercarse al Colegio Sagrado Corazón (Italia y Güemes, Crespo) de lunes a viernes, de 16:00 a 20:30.

Quienes no puedan trasladarse pueden coordinar la entrega a través del Instagram del Profesorado o solicitar el retiro a domicilio.

La campaña se extenderá hasta fines de octubre, cuando los estudiantes volverán a la escuela para entregar lo reunido y compartir un agradecimiento especial con todas las personas que colaboren.