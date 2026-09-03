El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo concretó su segunda sesión ordinaria de la edición 2026, una propuesta impulsada por la Municipalidad que busca acercar a los estudiantes secundarios al funcionamiento de las instituciones democráticas y promover su participación en los asuntos de la comunidad.

En esta oportunidad, el encuentro se realizó en las instalaciones del Instituto Sagrado Corazón, donde además se tomó juramento a la concejal juvenil Ludmila Zapata.

Durante la jornada ingresaron cuatro proyectos elaborados por estudiantes de diferentes instituciones educativas, que ahora continuarán su tratamiento en las distintas instancias del Concejo Deliberante Juvenil.

Cuatro proyectos presentados por estudiantes

Dos de las iniciativas corresponden al Instituto Sagrado Corazón. Una de ellas propone establecer normas para las plataformas electrónicas destinadas al servicio de transporte privado de personas, mientras que la otra plantea declarar de Interés Municipal la Semana de la Juventud.

Por su parte, estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” presentaron un proyecto relacionado con la accesibilidad para los transeúntes en los puentes peatonales ferroviarios.

El cuarto proyecto fue elaborado por alumnos de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 97 “Isabel González” y propone la creación del programa “Crespo Circular”.

Luego de la sesión, los concejales juveniles avanzaron en la instancia de Comisión, donde comenzaron a analizar los dos proyectos presentados por el Instituto Sagrado Corazón.

El Concejo Juvenil recorre las escuelas de Crespo

La presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, destacó el protagonismo que adquieren los estudiantes a partir de esta propuesta y explicó que, durante la actual gestión, se decidió llevar las sesiones a las instituciones educativas.

“Es un momento muy importante porque nuestros jóvenes adquieren el protagonismo”, señaló Eberle.

La concejal explicó que anteriormente el Concejo Deliberante Juvenil funcionaba en el recinto municipal, mientras que ahora las escuelas son también escenario de las sesiones y reuniones de Comisión.

Según destacó, esta modalidad permite que los estudiantes de cada institución puedan involucrarse y que otros jóvenes también tengan la posibilidad de participar, aunque no ocupen formalmente una banca.

Debate y construcción colectiva

Eberle también puso el foco en el trabajo que se desarrolla durante las Comisiones, donde las propuestas dejan de ser solamente una iniciativa individual para abrirse al intercambio entre los distintos representantes juveniles.

“Cuando se trabaja en Comisión, es importante recalcar que el resto de los concejales juveniles puede preguntar, puede enriquecer y la propuesta se abre al debate para seguir creciendo”, sostuvo.

En ese sentido, el programa apunta no solo a que los estudiantes presenten proyectos vinculados con cuestiones de interés comunitario, sino también a que conozcan cómo funciona el ámbito legislativo, aprendan a debatir propuestas y participen en procesos de análisis y construcción colectiva.

El acompañamiento de los concejales

De la sesión participaron los concejales Juan Gómez, Valeria Torresín y Aníbal Lanz, del bloque Frente Crespo Nos Une – Juntos por Entre Ríos, y Nancy Eichhorn, de Crespo en Marcha – Más por Entre Ríos.

Gómez valoró el intercambio generado durante la jornada y destacó que la participación juvenil también representa una oportunidad de aprendizaje para quienes integran el Concejo Deliberante.

“Es un momento muy lindo, muy especial para nosotros como concejales. Nosotros también nos enriquecemos con sus proyectos y es muy lindo ver cómo la juventud se involucra en la comunidad y presenta proyectos que son muy interesantes”, expresó.

Con nuevas iniciativas en tratamiento, el Concejo Deliberante Juvenil de Crespo continúa funcionando como un espacio donde los estudiantes pueden llevar sus inquietudes al debate, conocer de cerca el funcionamiento institucional y formular propuestas sobre temas que consideran importantes para la ciudad.