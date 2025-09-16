El evento, denominado “Conectando con Alemania: Meet & Greet con Junges Netzwerk”, convocó a jóvenes crespenses de entre 18 y 35 años para dialogar sobre los desafíos compartidos entre Argentina y Alemania, en un espacio de intercambio de ideas, conocimientos y experiencias.

Encuentro institucional y jornada en el auditorio

La delegación visitante comenzó su agenda en el despacho del intendente Marcelo Cerutti, donde se reunió con integrantes del equipo de gobierno local. Posteriormente, las actividades se trasladaron al Auditorio Municipal Eva Perón, donde se desarrolló la jornada central.

Allí se destacó la importancia de este tipo de iniciativas que promueven la participación juvenil, la construcción de vínculos y el fortalecimiento de la relación entre ambos países, en un año especial por conmemorarse los 200 años de inmigración alemana a la Argentina.

Durante la actividad, los representantes brindaron detalles sobre el funcionamiento de la Fundación Stiftung Verbundenheit y el programa Junges Netzwerk, además de exponer sobre el rol de la transición energética y el desarrollo tecnológico en la actualidad.

Quiénes visitaron Crespo

La jornada contó con la presencia de:

Gabriel Podevils , Silvia Saenger y Alfonso Alderete (Stiftung Verbundenheit – Fundación de la Vinculación).

, y (Stiftung Verbundenheit – Fundación de la Vinculación). Sandra Hilgert (Federación de Asociaciones Argentino-Germanas / FAAG).

(Federación de Asociaciones Argentino-Germanas / FAAG). Annika Klump (Gerente de Medio Ambiente y Energía – Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana).

(Gerente de Medio Ambiente y Energía – Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana). Cristian Bergamasco (Asociación Alemana de Esperanza, Santa Fe).

Además, se compartió un mensaje en video de Thomas Konrad, agregado cultural de la Embajada de Alemania en Argentina.

Sobre Junges Netzwerk

Junges Netzwerk es una iniciativa de la Fundación Stiftung Verbundenheit orientada a la diplomacia ciudadana, con presencia en América Latina y estrecha articulación con instituciones oficiales alemanas, organizaciones civiles y entidades locales.

La red ofrece capacitación y acompañamiento para el desarrollo de proyectos sociales, culturales y ambientales, facilitando subsidios para encuentros internacionales, cartas de recomendación para trabajo o estudio, y la posibilidad de establecer vínculos directos con instituciones alemanas en el país.

Se trata de un espacio de vanguardia en el ámbito de la diplomacia ciudadana internacional, donde la proactividad juvenil y el impacto local de los proyectos propuestos se convierten en el motor de una conexión bilateral que se fortalece año a año.