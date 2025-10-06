Con la entrega de certificados y palabras de reconocimiento, culminó el viernes 3 de octubre el ciclo 2025 del programa Concejo Deliberante Juvenil, una iniciativa que desde 1994 busca fomentar la participación ciudadana entre las nuevas generaciones. El acto, que tuvo lugar en el Salón Municipal, contó con la presencia de concejales, autoridades locales y los estudiantes de los últimos años de las nueve escuelas participantes, quienes fueron los protagonistas de la jornada.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del intendente municipal, Marcelo Cerutti, quien dedicó su agradecimiento a los profesores asesores, a las instituciones educativas y a los concejales que acompañan este “ejercicio democrático”. Dirigiéndose directamente a los jóvenes, Cerutti los felicitó por la presentación de sus proyectos y los alentó a mantenerse activos. “Es muy bueno verlos a todos ustedes movilizados en distintas actividades que se hacen en la ciudad”, expresó, mencionando también la Estudiantina, los Intercolegiales y el Voluntariado.

Reconocimiento a la participación

El momento central del acto fue la entrega de certificados que acreditan la participación de los estudiantes en el programa y su representación escolar. Esta distinción fue realizada de manera conjunta por el intendente, el viceintendente, integrantes del equipo de gobierno, concejales y personal de la secretaría administrativa.

Las instituciones reconocidas y sus respectivos estudiantes y asesores fueron:

ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’ : Gladis Bernhardt, Adriana Barinaga, Gisela Maidana (vicepresidenta 2ª) y Ezequiel Vechette.

D-33 Instituto Comercial Crespo : Julieta Franck, Florencia Gassman, Xiomara Gassman, Valentina Schell, Briana Benítez, Alejo Folmer, Martina Jumilla (vicepresidenta 1ª) y Martina Olivo.

EPNMyS Técnica Nº 35 ‘Gral. Don José de San Martín’ : Valentino Cruzado, Franco Fernández, Valentina Fontana y Nayla Hepp.

Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’ : Marianela Cogno, Sara Ramírez, Cintia Schanzenbach y Ailin Suárez.

Escuela Nº 74 ‘Prof. Walter Heinze’ : Emiliano Canoza, Mateo Canoza, Sofía Chávez, Patricia Muñoz, Genaro Osorio y Leonel Piray.

ESJA Nº 97 ‘Isabel González’ : Ana González, Elián Heinze, Flavio Knaus, Verónica Lorenzón, Florentina Martínez, Juliana Ramírez y María Wolf.

D-198 ‘San José’ : Renata Exner, María Gareis, Mía Gareis, Sofía Olivera, Brisa Romero y Priscila Schaab.

ESJA D-240 ‘Instituto Comercial Crespo’ : Sebastián Arín, Eugenia Folmer, María Jacob, Valentina Leindjrin, Marcos Méndez y Milagros Rodríguez.

D-5 ‘Sagrado Corazón’: Angelena Dosseto, Josefina Mancilla, María Reca, María Schneider y Belén Velásquez.

El cierre de una instancia de crecimiento

La viceintendente Jacinta Eberle fue la encargada de las palabras de cierre, en las que destacó el compromiso de los equipos directivos, docentes, asesores y familias que hicieron posible esta nueva edición. Eberle resaltó especialmente el rol protagónico de los estudiantes en la presentación y defensa de sus proyectos, valorando su “escucha atenta y el respeto a lo diferente”.

“Todo con el objetivo de ser protagonistas de una comunidad mejor”, afirmó la viceintendente, dirigiéndose a los jóvenes y agregando: “Le han puesto un colorido y melodía especial. Gracias concejales por poner alma y vida a esta propuesta”.