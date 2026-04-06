Un grave siniestro vial se registró en la noche del lunes en la ciudad de Victoria, dejando como saldo a un joven con lesiones de consideración. El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 en la intersección de las calles Irigoyen y Pringles, según informaron desde la Jefatura Departamental local.

De acuerdo al parte policial, el incidente involucró a un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 60 años, y una motocicleta Euromot 200 cc en la que se trasladaban dos jóvenes de 20 y 19 años. El motovehículo circulaba por calle Irigoyen cuando, al llegar al cruce con Pringles y por causas que aún se investigan, se produjo la colisión entre ambos rodados.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fermín Salaberry, donde los profesionales médicos diagnosticaron lesiones de carácter grave, específicamente una fractura de fémur en la pierna derecha. En tanto, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del acompañante.

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Además, por disposición de la fiscal en turno, se ordenó la extracción de sangre a ambos conductores con el fin de avanzar en la investigación.

Por otra parte, las autoridades procedieron a la retención preventiva de la motocicleta debido a diversas infracciones detectadas.