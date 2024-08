En diálogo con el programa “Hoy y Mañana” de LT 14, Lauritto destacó los esfuerzos de su administración para mantener y mejorar los servicios municipales, señalando que se están invirtiendo dos mil millones de pesos en el mejoramiento de 50 cuadras. Esta inversión, remarcó, es significativa dado que el presupuesto total del municipio de La Histórica asciende a 30 mil millones de pesos.

Esfuerzos y desafíos en la gestión

El intendente de Concepción del Uruguay enfatizó el arduo trabajo que su equipo viene realizando para mantener la ciudad en marcha, pidiendo paciencia a los vecinos. “Estamos haciendo un gran esfuerzo, por eso pedimos paciencia”, subrayó, comparando la situación actual con su experiencia como intendente entre 1999 y 2003, cuando enfrentó un escenario similar. Sin embargo, reconoció que la ciudad necesita “un nuevo salto de calidad” y que, a pesar de las dificultades, su gestión avanza de forma ordenada y sin recurrir a despidos de trabajadores.

Encuentro con Rosario Romero y enfoque en el turismo

En el plano político, Lauritto también habló sobre su reciente encuentro con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el cual calificó como “fructífero”. Durante la reunión, ambos mandatarios discutieron temas en común y desafíos que enfrentan sus ciudades, poniendo especial énfasis en la importancia de impulsar el turismo como una herramienta clave para el desarrollo local.

Reflexiones sobre el Partido Justicialista

En cuanto a la situación actual del Partido Justicialista, fue claro al afirmar que la derrota electoral tanto a nivel nacional como provincial obliga a una autocrítica profunda. “Perder una elección tiene sus consecuencias, y perder a nivel nacional y también provincial nos lleva a la necesidad de reencauzar el camino”, expresó, insistiendo en la importancia de construir una nueva alternativa que ofrezca esperanza a la gente. Además, destacó el rol emergente de los intendentes jóvenes en este proceso de renovación.

Al ser consultado sobre las recientes acciones del senador nacional Edgardo Kueider y del ex presidente del CGE, Martín Müller, no ocultó su decepción. Sobre Müller, quien se incorporó al gobierno de Javier Milei, dijo que “lo lamentamos porque se trata de una persona joven que fue honrada con un cargo elevado en la estructura del anterior gobierno provincial”. En cuanto a Kueider, quien apoyó el tratamiento de la Ley Bases, Lauritto fue contundente al afirmar que “fue un error su elección como Senador, no tenía ningún mérito para serlo”.

Congreso del Partido Justicialista

Finalmente, confirmó su asistencia al Congreso del Partido Justicialista que se llevará a cabo el 7 de septiembre en Paraná. Aunque reconoció que no sabe cuánto se podrá resolver en el corto plazo, destacó la importancia del valor de la reunión en sí, y criticó el hecho de que el partido haya sido “cerrado con llave y candado” en el pasado.