Sobre la convocatoria del gobernador Rogelio Frigerio a los partidos políticos para comenzar a tratar la reforma de la Ley electoral, Cáceres, aclaró: “Nosotros no fuimos, enviamos al apoderado legal del partido para ver qué era lo que se presentaba, sobre qué proyectos se quería hablar, y una vez que nos trajera el material íbamos a empezar desde el Consejo Provincial, con todos sus integrantes, a conversar sobre la propuesta del Ejecutivo. Pero el apoderado volvió con las manos vacías”. Sobre ese aspecto, consideró: “Me parece bien que se plantee arrancar una iniciativa de cero, que todos vayan proponiendo, pero en el fondo me sonó más a circo de Frigerio para buscar una foto en un momento muy complejo”, dijo e insistió: “Me pareció bastante insustancial y rimbombante la manera en que se presentó la propuesta y debe ser porque no está haciendo nada, ya lleva casi medio año de Gobierno y no se ve que haya gestión. La Ministra de Desarrollo Social decía que no tiene nada para afrontar un agravamiento de la inundación en Concordia, cuando hace casi medio año que asumieron. Entonces, mucho discurso, mucha puesta en escena, pero no pudieron comprar un paquete de fideos”, disparó.

“Han declarado la emergencia en cultura, en obras públicas, educativa, alimentaria, para gobernar por decreto. Sin dudas que falta gestión; ojalá que esa gestión llegue porque los entrerrianos la necesitamos”, señaló el dirigente peronista.

“No es el mejor momento para plantear el debate sobre una reforma política”, expresó y argumentó: “La gente la está pasando mal, hay una enorme tristeza y un gran malestar, están despidiendo trabajadores todos los días y la calidad de vida de nuestro pueblo ha caído estrepitosamente entonces, esta discusión podría hacerle pensar a la gente que estamos en otra sintonía; por eso el PJ decidió que vaya el apoderado a ver qué material se ponía a disposición para debatir”.

Ley Bases

Ante el comienzo del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación, el presidente del PJ entrerriano afirmó: “emitimos un documento desde el partido en el cual rechazamos por completo que el peronismo tenga que votar o acompañar, ni siquiera en general, esta Ley de Bases”. Insistió en que “se tiene que rechazar directamente sin entrar en el debate en particular, porque ya vimos lo que pasó en Diputados y ya sabemos el daño que se le pretende hacer al pueblo argentino. Propusieron votar por capítulo la Ley para que la gente no se entere qué era lo que se estaba debatiendo y aprobando, porque lo que plantean es terrible para los trabajadores, es la entrega de las riquezas naturales, de las empresas del Estado con las privatizaciones, los despidos, el desguace es tremendamente preocupante. Nosotros instamos a que se rechace de plano”, concluyó.

El Peronismo

Con respecto a encuentros políticos de un sector del peronismo en Gualeguaychú, con la presencia de dirigentes nacionales, Cáceres opinó que “son un poco apresurados algunos movimientos de referencia; creo que hay tiempo para el 2027, que son los posicionamientos que más o menos se están viendo por parte de algunos sectores, desde luego que todos los compañeros y compañeras tienen derecho a reunirse y debatir”, admitió.

“En nuestra provincia queremos que al gobierno le vaya bien por los entrerrianos, pero Frigerio no ha hecho nada en la provincia, estamos esperando que arranque a gestionar porque lo necesitamos, y que deje de echarnos la culpa a los peronistas, cada vez que habla nos pega, todo el tiempo, ese no es el camino. Por otro lado él acompaña todo lo que hace Milei y dice que lo hace convencido, así que sobre esto no hay nada mas que agregar”, finalizó.