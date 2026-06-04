Nogoyá.– El Municipio se encuentra coordinando las actividades para lo que será un importante encuentro recreativo y de socialización destinado de forma abierta a todos los adultos mayores de nuestra comunidad. La jornada fue programada para el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 10:00 horas, teniendo como escenario principal las instalaciones del Polideportivo Municipal, un espacio elegido para garantizar la comodidad y el adecuado desarrollo de cada una de las propuestas integradoras.

La iniciativa fue diseñada bajo el propósito fundamental de ofrecer una mañana diferente, cargada de diversión, movimiento y buena compañía, invitando a los asistentes a mantenerse activos mediante el juego y el sano esparcimiento. En este sentido, la grilla de actividades previstas para la ocasión abarcará disciplinas tradicionales como el tejo y el golf croquet, mesas para partidos de cartas, diversos ejercicios y juegos cognitivos orientados a la estimulación de la memoria, además de un gran cierre musical con baile para coronar el encuentro.

Desde la organización destacaron la relevancia de consolidar estos ámbitos de recreación que permiten a los vecinos de la tercera edad disfrutar y compartir vivencias en un entorno seguro y amigable. Asimismo, confirmaron que el predio contará con un completo servicio de cantina a disposición de los presentes durante toda la jornada. Aquellas personas interesadas en recabar mayores informes o efectivizar las correspondientes inscripciones previas, pueden comunicarse de manera directa a la línea telefónica 3435-416883, bajo la coordinación del profesor Enzo.