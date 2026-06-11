Organizado por Proyecto “Juventudes y amores del S. XXI”, el 1 de junio se desarrollará en la Sala Mayo de Paraná, la primera Jornada provincial sobre Juventudes y amores. Noviazgos sin violencia.

Comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20.

La actividad se desarrollará con motivo de celebrarse el sexto año del Proyecto de Extensión “Juventudes y amores” de la facultad de Trabajo Social, Uner, se propone un encuentro para compartir diferentes saberes, inquietudes, propuestas, respecto a las experiencias amorosas de adolescentes y jóvenes en el actual contexto.

Las mismas serán abordadas desde una perspectiva de género y derechos humanos, con paneles a cargo de especialistas y la realización de una propuesta cultural, con el propósito de promover la reflexión en torno a la problemática violencia de género presente en experiencias amorosas de adolescentes y jóvenes.

La jornada se encuentra destinada a personas interesadas en la problemática y su inscripción es gratuita.

Es organizada por los Proyectos de Extensión “Juventudes y amores” y “No hay trato con la Trata” de la facultad de Trabajo Social, Uner, con el apoyo del ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos y el auspicio del ministerio de Educación de la Nación.

Programa

14- Acreditación

14:30 – Acto de apertura. Laura Salazar, decana de la facultad de Trabajo Social, Uner. Susana Medina, presidenta de Amja (Asociación de Mujeres Jueces de Argentina) y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (Iawj). Ruth Lemos, directora del Proyecto Juventudes y amores, FTS, Uner, integrante de la Oficina de Violencia de Género, Stjer.

15 a 16:15 – Experiencias de prevención y abordaje de situaciones de violencia de género en los noviazgos. Andrea Liascovitz, Gisel Molina, Rocío Colombo, Alejandra Rotondi, Proyecto Agremiación y Acción Juvenil, UNC. Silvina Elizalde, Silvia Primo, Soledad Bustos, Proyecto Juventudes y amores, Uner.

16:30 a 17: 45 – Acceso a justicia de adolescentes y jóvenes en situación de violencia. Abog. Leandro Dato, Fiscalía de Género, ministerio Público Fiscal. Yanina Mariel Yzet, directora Oficina de Violencia de Género, y Virginia Bravo, Rejucav, ambas integrantes del Proyecto Juventudes y amores, Uner.

18 a 19:30 – No hay trato con la trata. Debate a partir de la presentación del Unipersonal Elena, a cargo de Mariel Rosciano, y del libro Yo elijo contar mi historia, de Elena Moncada, Pta. Asociación Mujeres en Actividad.

20 – Cierre de la Jornada y entrega de certificados.

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar en: https://goo.gl/gNNs2l