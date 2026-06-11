Crespo- Organizado por la Iglesia Evangélica Bautista el sábado 4 de noviembre se realizará una jornada para mujeres, en sus instalaciones de Roque Sáenz Peña y Vieytes. Comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 18:00 con plenarias a cargo de la Mgter. Estela Somoza. “Límites liberadores: caminos para vivir y dejar vivir” es la temática en torno a la que se desarrollarán las actividades y los talleres participativos que coordinará el equipo interdisciplinario de Fortalecer – Recursos para familias y comunidades. El costo es de $ 250 por participante.

Por informes e inscripciones contactarse con el Facebook de la Iglesia Evangélica Bautista Crespo.