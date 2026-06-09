La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien ofició de jueza técnica del juicio por jurado que se realizó en la Capital provincial por el femicidio de Fátima Acevedo; quien desapareció el 1° de marzo del 2020 siendo encontrada muerta ocho días después en un poso de aljibe en un descampado en la ciudad de Paraná; resolvió hoy imponer la pena de prisión perpetua, con más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género, para Jorge Martínez.

Por juicio popular, Jorge Martínez fue declarado culpable de los delitos de “Lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género”; “Defraudación especial mediante el uso de tarjeta magnética en grado de tentativa” y “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y haberse perpetrado en un contexto de violencia género-Femicidio”.

Jorge Martínez, de 35 años, seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, al ser declarado culpable por unanimidad del jurado popular, de los tres delitos cometidos contra Fátima durante una audiencia celebrada el 26 de febrero pasado en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Cabe recordar que este fue el segundo juicio por jurados por femicidio en Entre Ríos. El primero fue en la ciudad de La Paz, donde el jurado popular encontró culpable a Jonathan Rivero, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Roda.