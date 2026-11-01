La Maratón de la Avicultura tuvo una participación que se destacó por su exigencia física y su significado institucional. Jorge Ladner, bombero voluntario de 61 años, completó los cinco kilómetros recreativos con más de 22 kilos de equipamiento de protección personal.

Ladner integra la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo y decidió afrontar el recorrido de este sábado 31 de octubre utilizando el equipo estructural completo que habitualmente emplean los bomberos durante determinadas intervenciones.

La competencia, desarrollada en el marco de la Fiesta Nacional de la Avicultura, reunió a alrededor de 700 participantes entre quienes corrieron los 10 kilómetros competitivos y quienes se sumaron a la propuesta recreativa de cinco kilómetros.

Un recorrido con más de 22 kilos de equipamiento

El bombero completó la distancia con casco, chaquetón, pantalón, botas y guantes, además de un equipo de respiración autónoma. En conjunto, los elementos superaban los 22 kilogramos, una carga que debió transportar durante todo el trayecto.

A esa exigencia se sumaron las condiciones climáticas de la jornada, con temperaturas cercanas a los 30 grados. El calor también fue uno de los factores que dificultó el desarrollo de las pruebas para otros participantes.

A diferencia de la indumentaria deportiva habitual, el equipo estructural está diseñado para proteger a los bomberos durante las intervenciones de emergencia, por lo que su utilización implicó un esfuerzo adicional durante la actividad.

El reconocimiento de sus compañeros

La Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo difundió la participación de Ladner y destacó el compromiso que representó completar el recorrido en esas condiciones. “¡61 años, más de 22 kilos encima y un desafío cumplido!”, expresaron desde la institución.

También señalaron que la iniciativa fue una forma de representar al cuartel y transmitir un mensaje vinculado con la vocación de servicio. “A sus 61 años, Jorge aceptó el desafío y demostró que la vocación, el compromiso y la pasión por ser bombero no tienen edad”, destacaron.

Finalmente, la entidad manifestó su reconocimiento por el esfuerzo y la participación de Ladner en una actividad que convocó a cientos de personas en la ciudad.