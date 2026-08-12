El abogado Jorge Alberto Kriger asumirá este martes 18 de agosto como Juez de Paz de Crespo, luego de que quedara firme su designación tras la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ).

El máximo tribunal provincial confirmó el rechazo de la acción de amparo presentada por la abogada Sonia Gabriela Spreafico, quien había cuestionado el procedimiento utilizado para conformar la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante.

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El STJ confirmó el rechazo del amparo

La resolución fue dictada el lunes 3 de agosto y ratificó el fallo de primera instancia, que había declarado inadmisible la acción de amparo.

Según los fundamentos de la sentencia, la controversia planteada requiere un análisis jurídico más amplio y una producción de prueba que excede las posibilidades del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones de amparo.

Por ese motivo, el tribunal consideró que el planteo deberá, en todo caso, ser canalizado mediante la vía contencioso-administrativa, ámbito en el que pueden analizarse con mayor amplitud las cuestiones vinculadas con el procedimiento cuestionado.

Kriger asumirá este martes

Con la decisión del STJ, la designación de Jorge Alberto Kriger para ocupar el cargo de Juez de Paz de Crespo quedó firme.

El abogado prestará juramento el martes 18 de agosto, dando inicio formal a sus funciones al frente del Juzgado de Paz de la ciudad.

La definición judicial permite así cerrar la instancia de amparo que había puesto en discusión el proceso de selección, aunque la sentencia deja abierta la posibilidad de que la cuestión pueda ser planteada por otra vía judicial.