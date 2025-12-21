El sociólogo, ex Defensor del Pueblo de Paraná y ex diputado provincial Jorge Kerz analizó la situación social y política de la Argentina en un contexto atravesado por movilizaciones de la CGT y una intensa actividad en el Congreso de la Nación. En ese marco, describió un escenario de transformaciones aceleradas, impulsadas sin consensos amplios, donde la falta de entendimiento contamina el espacio público y profundiza las tensiones sociales.

Kerz calificó el momento actual como “muy complejo” y lo enmarcó en un proceso de agotamiento de distintos sistemas a nivel global, cuyos efectos se manifiestan de diversas maneras en el país. “Uno de los mayores obstáculos que afronta Argentina es la enorme dificultad para el diálogo ante situaciones críticas y profundas”, sostuvo, y afirmó que esta incapacidad de entendimiento se refleja claramente en el funcionamiento del propio Congreso.

Como ejemplo, mencionó torpezas legislativas recientes, como la caída de un artículo por mezclar temáticas disímiles —un pago a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una sentencia de la Corte Suprema— con el rechazo a leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario. Según explicó, este tipo de decisiones genera ofensas y quiebres entre bloques que, en principio, deberían trabajar de manera conjunta, como el PRO y La Libertad Avanza.

En relación con las reformas estructurales, Kerz cuestionó con dureza la velocidad con la que se pretende avanzar sobre la legislación laboral y educativa. Advirtió que no es posible transformar radicalmente sistemas tan complejos en plazos de apenas 15 días o un mes y sin instancias de diálogo real. “En estos procesos deberían involucrarse otros actores, como los juzgados laborales y los abogados laboralistas, y no limitar la discusión solo a empresas y representaciones de trabajadores”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “la habilidad humana para el entendimiento reside en el lenguaje, y cuando se arrasa con todo es muy dificultoso encontrar pautas de construcción”, alertando sobre los efectos de una lógica de confrontación permanente.

El riesgo de desregular la educación

Al referirse a las propuestas de cambios en la Ley de Educación, que plantean un rol subsidiario del Estado y otorgan centralidad a la familia en la formación, Kerz expresó serias reservas. Recordó que la sociedad argentina es profundamente desigual y que no puede analizarse únicamente desde sectores privilegiados como Puerto Madero o Nordelta. “Argentina es muy compleja”, afirmó.

En ese marco, defendió el rol de la escuela como espacio que no solo transmite contenidos mínimos, sino que también enseña cultura, normas, convivencia y qué conocimientos son socialmente válidos. Advirtió que, si el Estado pierde centralidad, se diluye la coordinación de acciones. Como ejemplo, señaló que permitir que cada escuela defina libremente sus planes de estudio podría habilitar situaciones extremas, como la creación de escuelas antivacunas —con graves riesgos sanitarios— o instituciones que enseñen una doctrina política como base de todo el conocimiento.

Sobre el sistema de vouchers educativos, que propone que el financiamiento dependa de la cantidad de alumnos que elijan cada institución, Kerz fue contundente. Recordó que experiencias similares fracasaron en países como Suecia, donde se registraron maniobras fraudulentas en los rendimientos académicos para obtener más fondos. “Si eso pasó allá, ¿cómo se supone que va a funcionar en una sociedad como la nuestra?”, se preguntó.

Pobreza, endeudamiento y ajuste

Consultado por el medio Debate Abierto acerca de los discursos oficiales que hablan de una reducción de la pobreza, Kerz contrapuso esos argumentos con indicadores sociales concretos. Destacó el creciente endeudamiento de las familias y el aumento de personas de clase media que buscan alimentos en contenedores de basura, un fenómeno que sigue desde la crisis de 2001.

“La destrucción de trabajos formales y el cierre de empresas también muestran que no hay una mejora real en las condiciones de pobreza”, afirmó. De cara al futuro, consideró que podría producirse una reactivación económica cuando se toque fondo y llegue un rebote, aunque advirtió que la baja de la inflación lograda hasta el momento se dio a costa de fuertes recortes en sectores vulnerables, como jubilados y personas con discapacidades.

Kerz también puso en duda la preparación del equipo económico actual, al señalar que sus integrantes tienen formación en finanzas y manejo de mesas de dinero, pero escaso conocimiento sobre crecimiento y desarrollo. “El ministro de Economía es eso: una persona que se formó y trabajó para un banco. Chau. Listo”, sentenció, en referencia a Luis Caputo.

Para cerrar, el sociólogo hizo un llamado a la tolerancia y al aprendizaje colectivo. Advirtió que la agresividad y la descalificación permanente en las redes sociales y en el espacio público impiden cualquier construcción social duradera. “Peleándonos, matándonos, diciéndonos de todo por las redes, por intolerantes, un país así no marcha”, concluyó.