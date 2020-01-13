«Joker» recibe 11 nominaciones a los Oscar
La historia del villano de los cómics “Joker” lideró este lunes (13.01.2020) las nominaciones a los premios Oscar 2019, con 11 candidaturas, incluyendo Mejor Película.
La cinta de Warner Bros protogonizada por Joaquin Phoenix competirá por la principal estatuilla con “Ford vs Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917”, “Once Upon a Time in Hollywood”, y la película surcoreana “Parasite”.
“The Irishman” y “Once Upon a Time en Hollywood” obtuvieron 10 nominaciones cada una.
Los Oscar, las premiaciones más importantes en la industria del cine, se entregarán en una ceremonia en Hollywood el 9 de febrero.
John Williams superó su propio récord de nominaciones a los Oscar el lunes por la mañana. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la nominación de Willimas por su trabajo en la última película de Star Wars quien ahora tiene un total de 52 nominaciones al Oscar.
Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Kathy Bates por “Richard Jewell”, Laura Dern por “Marriage Story”, Scarlett Johansson por “Jojo Rabbit”, Florence Pugh por “Little Women” y Margot Robbie por “Bombshell”.
El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Brad Pitt por “Once Upon a Time … in Hollywood”, Joe Pesci por “The Irishman” y Al Pacino, por “The Irishman”.
Las candidatas a mejor largometraje internacional: “Corpus Christi” de Polonia; “Honeyland” de Macedonia del Norte; “Les Miserables” de Francia; “Dolor y gloria” de España y “Parasite” (“Parásitos”) de Corea del Sur.
Por el premio al mejor lagometraje documental compiten “American Factory”, “The Cave”, “The Edge of Democracy”, “For Sama” y “Honeyland”.
Las nominadas a mejor música original son “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.
En cuanto a efectos visuales, fueron postuladas “Avengers: Endgame”, “The Irishman”, “The Lion King”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.
En la categoría de mejor vestuario figuran “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” y “Once Upon a Time … in Hollywood”.