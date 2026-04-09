La histórica marca de zapatillas John Foos atraviesa la etapa final de una profunda reestructuración que marcará un cambio definitivo en su modelo de negocio: el fin de su producción nacional y su transformación en una empresa centrada exclusivamente en la importación.

La firma decidió cerrar su planta ubicada en Beccar, partido de San Isidro, donde durante décadas produjo calzado urbano que se convirtió en un ícono de la cultura juvenil argentina desde su fundación en la década de 1980.

El cierre de la producción local

El cese de actividades fabriles será efectivo a fines de abril, según fue comunicado internamente a los trabajadores. Con ello, se pondrá fin a la operatividad de las máquinas en la planta de la calle Neyer al 700, en un proceso que no fue abrupto, sino progresivo.

En los últimos años, la empresa había comenzado a modificar su esquema productivo mediante la importación de partes desde Asia para su ensamblaje local. Sin embargo, ese modelo evolucionó hacia el actual sistema, en el que los productos llegan completamente terminados desde China.

Tras el cierre del área industrial, la compañía —que operaría bajo la razón social Flingday S.A.— mantendrá únicamente una estructura reducida orientada a tareas administrativas y comerciales.

Fuerte impacto laboral

El proceso de reconversión tuvo un fuerte impacto en el empleo. Mientras que en 2023 la empresa contaba con cerca de 400 trabajadores, actualmente sólo permanecen alrededor de 50 empleados.

La reducción de personal acompañó el desmantelamiento progresivo de la planta, reflejando el cambio de rumbo de la compañía y el abandono definitivo de la producción nacional.

Un cambio de paradigma

Con esta decisión, John Foos cierra más de 40 años de historia industrial en el conurbano bonaerense. En su momento de mayor expansión, la planta de Beccar llegó a producir miles de pares diarios y abastecer a más de mil puntos de venta en todo el país.

La marca se suma así a una tendencia creciente en el sector, donde diversas empresas optan por abandonar la fabricación local para reconvertirse en importadoras. Este giro responde a múltiples factores, entre ellos el costo de producción en el país, las condiciones del mercado y el actual contexto económico.

El fenómeno también se vincula con las políticas de apertura económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que favorecen el ingreso de productos del exterior y redefinen el escenario para la industria nacional.