Comienza la segunda edición del Festival de Cine de la Comarca Andina (Fecica) en la localidad chubutense de El Hoyo, con funciones gratuitas al aire libre y una amplia propuesta audiovisual organizada por la Municipalidad con el apoyo del Gobierno provincial.

“El Fecica contará con la proyección de películas nacionales, films y series infantiles, cortometrajes producidos en la zona y charlas con invitados e invitadas especiales”, detallaron desde la organización.

La apertura será este jueves a las 20 con la presentación en la Plaza Antiguos Pobladores de los cortos “Parcela 26” y “Somos Naturaleza” y el largometraje “Qué será del verano”, dirigida por Ignacio Ceroi, uno de los invitados que dialogará con el público al finalizar la función.

Continuará el viernes desde las 18 con la charla abierta “Cine Independiente en pandemia”, a cargo de Federico Rotstein, IgnacioCeroi y Georgina Baisch en el Auditorio de la Casa de la Cultura, y a partir de las 20:00 será la presentación del cortometraje “La Criatura” y la película “Jesús López” en la plaza principal del pueblo. Baisch, productora del filme, será otra de las invitadas que conversará con los y las espectadoras.

“El sábado y el domingo serán los días para los niños y niñas con la proyección desde la 16 horas en el auditorio de la localidad comarcal”, expresaron desde la municipalidad, y añadieron: “También habrá un espacio destinado únicamente a los cortometrajes de producción local y el festival cerrará el domingo con la función en el Laberinto Patagonia”.