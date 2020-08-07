El Festival de San Sebastián impulsará en su próxima edición, a fines de septiembre próximo, un nuevo ‘work in progress’, WIP Latam, dirigido a producciones latinoamericanas en fase de postproducción, en el que serán presentadas seis películas de la Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Según agencia DPA, WIP Latam, junto a WIP Europa (el renovado Glocal in Progress) y el Foro de Coproducción Europa América Latina, fortalecerán al Festival como punto de encuentro entre ambas cinematografías, y se celebrará online y presencialmente los días 22, 23 y 24 de septiembre próximo.

«Boreal» de Federico Adorno (Paraguay – México); «Piedra Noche» de Iván Fund (Argentina – Chile); «La Roya» de Juan Sebastián Mesa (Colombia – Francia); «El empleado y el patrón» de Manuel Nieto (Uruguay – Argentina – Brasil – Francia); «Los restos fósiles» de Jerónimo Quevedo (Argentina) y «Jesús López» de Maximiliano Schonfeld (Argentina – Francia), son los seis títulos latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales.

Los seis ‘work in progress’ aplicarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio Egeda Platino Industria al mejor WIP Latam.

Las películas fueron seleccionadas entre un total de 229 producciones presentadas a este programa que desde este año sustituye al pionero Cine en Construcción.

En cuanto a los seleccionados, «Boreal» es la ópera prima de Federico Adorno y narra la difícil relación entre unos trabajadores aislados en la inhóspita región del Chaco a la espera del regreso de su patrón menonita.

La segunda película de Iván Fund, «Piedra Noche«, aborda un drama fantástico a partir de una tragedia familiar en un filme que remite al imaginario cinematográfico de los 80.

Por su parte, Juan Sebastián Mesa vuelve a San Sebastián con «La Roya«, proyecto presentado en el Foro de Coproducción Europa – América Latina en 2017 que narra el reencuentro entre un joven campesino con sus amigos emigrados a la ciudad.

Nahuel Pérez Biscayart encabeza el reparto de «El empleado y el patrón«, tercer largometraje de Manuel Nieto que aborda la compleja relación entre un patrón que retoma la explotación agrícola familiar y su joven empleado en un marco rural en plena mutación.

«Los restos fósiles«, la ópera prima de Jerónimo Quevedo, cuenta el salto al activismo político de un grupo de adolescentes en pleno proceso de paros y ocupaciones de escuelas en la Argentina actual

Por último, «Jesús López» es el tercer largometraje de ficción de Maximiliano Schonfeld, una inquietante historia en torno al duelo y a la identidad adolescente que se presentó en Proyecta en Ventana Sur en 2018.