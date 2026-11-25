Jennifer Frickel y Matías Retamar volverán a representar a Entre Ríos en el escenario mayor del folklore argentino. La pareja obtuvo el primer lugar en el rubro Pareja de Baile Tradicional durante el selectivo Pre Cosquín 2027, realizado el 6 y 7 de noviembre en el Salón Cultural Julia del Carril de Viale.

La competencia reunió a artistas de distintos puntos de la provincia en las disciplinas de Música y Danza. Con este resultado, Frickel y Retamar consiguieron su clasificación para participar de la 55ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se desarrollará del 4 al 18 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina.

En diálogo con Paralelo 32, los bailarines compartieron la alegría por el resultado y las expectativas para esta nueva presentación. “Estoy muy ansioso, pero ya más tranquilo porque, por suerte, el objetivo del año está más que cumplido. Siempre trabajamos por esto, le pusimos todo el empeño durante el año y se dio. Estamos muy contentos”, expresó Matías Retamar.

Jennifer explicó que en su categoría compitieron alrededor de una docena de parejas y que lograron quedarse con el primer puesto. También detalló que la evaluación del jurado no se limita a la ejecución del baile: contempla la puesta en escena, el vestuario, la música y la participación de músicos en vivo, entre otros aspectos.

“Estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de representar nuevamente a Entre Ríos en el escenario mayor de Cosquín”, señaló.

Una nueva experiencia, con más preparación

Para la pareja, esta clasificación tiene un significado especial porque será su segunda participación en Cosquín. Retamar consideró que llegan a esta instancia con mayor experiencia y preparación respecto del año anterior.

“Nosotros lo sentimos, vamos muchísimo más preparados, hemos cambiado muchas cosas”, comentó. Entre las novedades, destacó que presentarán tres propuestas con músicos en vivo y que la selección musical representa el camino artístico que vienen construyendo.

Jennifer coincidió en que el crecimiento también se refleja en el trabajo compartido con sus profesores, Franco Zaragoza y Soledad Ramírez, quienes los acompañan y orientan durante el proceso.

“Son quienes nos guían en este proyecto y con ellos es un trabajo de equipo. En eso se mide el crecimiento que vamos teniendo”, afirmó. Para la bailarina, volver a alcanzar esta instancia representa “un mimo al alma y más energía para llevar nuestro proyecto a Cosquín”.

El esfuerzo de llegar al escenario mayor

La clasificación también implica afrontar una serie de gastos para concretar el viaje y la participación. Retamar explicó que el grupo organizó una rifa para reunir fondos y agradeció a quienes colaboraron.

Los costos incluyen traslados, alojamiento y viáticos para los bailarines, los profesores y los músicos que integrarán la delegación. Por eso, aunque la rifa permitió reunir una parte de los recursos, continúan buscando acompañamiento para cubrir los gastos.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Jennifer Frickel al teléfono 343 4292229 o realizar un aporte al alias jaffrickel92.

Tres días de preparación en Cosquín

El plan de Jennifer y Matías es permanecer tres días en Cosquín. La intención es llegar un día antes de su presentación para realizar la preparación previa junto al equipo.

Los bailarines remarcaron que la instancia no exige solamente estar preparados desde lo artístico y físico, sino también desde lo emocional y psicológico. En ese proceso, destacaron el acompañamiento de sus profesores y el trabajo de todo el grupo.

“Cuando te parás en semejante escenario hay que estar muy bien preparados en lo anímico y psicológico, y estar muy concentrados”, señalaron.

Con la clasificación conseguida en Viale, Frickel y Retamar comienzan ahora la etapa final de preparación para volver a representar a Entre Ríos en uno de los escenarios más importantes del folklore nacional.