El certamen, reconocido como uno de los más importantes para los artistas emergentes del folklore, incluyó diversas categorías, entre ellas solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, canción inédita, conjunto de baile folklórico, pareja de baile estilizado, pareja de baile tradicional, solista instrumental, conjunto instrumental, solista femenina de malambo, solista masculino de malambo y conjunto de malambo.

En una charla con Paralelo 32, Jennifer Frickel compartió su experiencia en el certamen, destacando la satisfacción y el orgullo de haber llegado al prestigioso escenario. "Con mi pareja tenemos un proyecto de baile tradicional y nos dedicamos a hacer danzas del litoral. Pasamos por la sede de Gualeguaychú y así pudimos llegar al 'Atahualpa Yupanqui' en Cosquín, una experiencia hermosa", expresó emocionada.

Frickel mencionó también la labor de su preparador, Franco Zaragoza, de la ciudad de Crespo, quien también participa con su pareja en la misma categoría. "Nos llevó mucho tiempo de ensayo para agarrar el ritmo y los estilos. En el certamen presentamos dos danzas: un chamamé y un rasguido doble. Recibimos muy buena devolución del jurado, así que volvimos contentos y más entusiasmados para seguir trabajando y poder volver el próximo año", aseguró.

La bailarina resaltó la importancia de participar en competencias como el Pre Cosquín, ya que el jurado brinda guía y observaciones clave para mejorar. "Es la única manera de seguir creciendo. Ya tenemos la agenda marcada con las competencias en las que queremos participar este año", adelantó. Además, destacó que la danza "no es solo técnica, sino también sentimiento, historia, emoción y expresión. Todo se junta cuando uno baila para llegarle al público y gustarle al jurado, que está ahí con el ojo filoso para ayudarnos a mejorar".

Jennifer también recordó sus inicios en la danza en el taller municipal de Libertador San Martín, bajo la enseñanza del profesor Fabricio Ceballos. "Él me inició en los pasos básicos y me contaba sobre los certámenes. Eso me empezó a hacer ruido y me gustaba cada día más, hasta que conocí a mi pareja de baile, quien también compartía la pasión por la danza tradicional. Juntos decidimos enfocarnos en esto y seguir adelante", relató.

Con la experiencia del Pre Cosquín aún latente, Jennifer concluyó: "Nos dejó sabor a más. Nos vamos a preparar con todas las fuerzas para volver el próximo año. Vale la pena ir".