El atletismo de Crespo volvió a destacarse a nivel nacional. Jean Paul Bernat, representante de la Escuela Municipal de Crespo, se consagró campeón argentino U18 en salto con garrocha, al quedarse con el primer puesto en el 59º Campeonato Argentino de la categoría.

El joven atleta alcanzó una marca de 3 metros y 70 centímetros, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio en la competencia desarrollada el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Pista de Atletismo ‘Profesora Yolanda Cantoni’, de Venado Tuerto, Santa Fe.

El segundo lugar fue para Fares Quevedo, de Córdoba, con 3,20 metros, mientras que Gino Menegozzi, de Santa Fe, completó el podio con 3,10 metros.

Bernat representó a Entre Ríos

Jean Paul Bernat integró la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) durante el certamen nacional. En Venado Tuerto estuvo acompañado por su profesor, Nicolás Bernat, y por Aníbal Lanz, presidente de la FADER.

La conquista suma un nuevo logro para el atletismo de Crespo y pone nuevamente a deportistas formados en la Escuela Municipal entre los protagonistas de las competencias nacionales.

Más atletas de Crespo competirán a nivel nacional y provincial

La agenda del atletismo municipal continuará durante septiembre con nuevos compromisos para los representantes de Crespo.

Campeonato Nacional U16 en San Luis

El sábado 12 y domingo 13 de septiembre se disputará en San Luis el 27º Campeonato Nacional U16.

La delegación de la FADER contará con cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo:

Isabella Rau Zapata: lanzamiento del disco.

lanzamiento del disco. Eleonora Schönfeld: salto en alto y 80 metros con vallas.

salto en alto y 80 metros con vallas. Máximo Sotelo: lanzamiento del martillo.

lanzamiento del martillo. Tiziano Martínez: 100 metros con vallas.

Juegos Deportivos Entrerrianos

Posteriormente, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, Concordia será sede de la final provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos.

La Escuela Municipal de Crespo estará representada por:

Cándida Elsazer: 200 metros llanos.

200 metros llanos. Isabella Rau Zapata: lanzamiento del disco.

lanzamiento del disco. Eleonora Schönfeld: salto en alto y 80 metros con vallas.

salto en alto y 80 metros con vallas. Máximo Sotelo: lanzamiento del martillo.

lanzamiento del martillo. Tiziano Martínez: 100 metros con vallas.

De esta manera, septiembre tendrá una intensa agenda para el atletismo de Crespo, con participación en competencias nacionales y provinciales y nuevos desafíos para los jóvenes formados en la Escuela Municipal