En una extensa conferencia de prensa, Iván Moreno y Fabianesi, director deportivo de Colón, abordó diversos temas relacionados con el armado del plantel sabalero, destacando su visión sobre el mercado de pases y la decisión de prescindir de Sebastián Prediger, uno de los referentes del equipo.

La despedida de Sebastián Prediger

Sobre la salida de Prediger, Moreno y Fabianesi fue enfático: “En cuanto a Sebastián, fui muy claro con él. Me junté para hablar sobre su año y lo que representó su regreso. Le dije que no lo íbamos a contar y lo entendió. Fue una decisión deportiva mía, y le ofrecí el espacio para despedirse si lo deseaba, pero prefirió no hacerlo”.

El director deportivo reconoció el compromiso del mediocampista en momentos difíciles para el club: “Asumió volver en un momento complicado. Yo, que fui jugador, entiendo estas situaciones y las decisiones que deben tomarse. Sebastián merece ser reconocido como ídolo y por haber cumplido un ciclo, pero nuestra responsabilidad es armar algo competitivo”.

El enfoque en el mercado de pases

En cuanto a las negociaciones y refuerzos, Moreno y Fabianesi explicó que cada incorporación responde a una estrategia específica: “Siempre hay un por qué en cada una de las elecciones que tomamos. Si no se concreta lo de Emmanuel Gigliotti, buscaremos un delantero que pueda adaptarse a jugar por las bandas también”.