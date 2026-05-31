Crespo.- El jueves 21 de mayo, el coordinador del Instituto Tecnológico Universitario dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER (ITU-UADER), contador Fabián García, se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de UNER (FCA), ingeniero Mariano Saluzzio. Dialogaron sobre la posibilidad de firmar un convenio específico para la creación de un Observatorio de Sanidad, Nutrición y Bioseguridad Avícola entre ambas instituciones.

Investigación científica

Dentro de esa iniciativa se incluye una investigación científica sobre el uso de alcachofa en la producción de medicina veterinaria con insumos naturales. Esa investigación fue presentada en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y tendría un subsidio a punto de ser adjudicado en los próximos meses. Además, se logra la participación de una empresa privada interesada en esa investigación, Bedson SA, radicada en Pilar (Buenos Aires), que es proveedora de firmas avícolas de nuestra zona.

Participaron del diálogo la secretaria de ITU Glenda Kihn; por FCA, Leonardo Novelli, secretario de Ciencia, Técnica y Postgrado y José Daniel Oszust, secretario de Extensión.

Sinergia zonal

Junto con el Observatorio y la investigación sobre alcachofa, desde ITU y FCA se quiere desarrollar sinergia institucional y productiva con la puesta en marcha del futuro biodigestor que en nuestra ciudad va a desarrollar la empresa DosBio, con aporte financiero de la República Federal de Alemania.

Como antecedente de cooperación entre ITU y UNER, García recordó que el año pasado se realizó una investigación sobre guano de gallina, con un trabajo de varios meses incluyendo alumnos de la institución que visitaron granjas y analizaron el manejo que se realiza en cada lugar. A partir de esos análisis se realizó una capacitación sobre bioseguridad.